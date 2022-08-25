元宇宙區塊鏈協議Meta0宣佈與Polygon建立合作關係

邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於透過Layer 0協議連接元宇宙與區塊鏈生態系統的新區塊鏈初創企業Meta0宣佈與Polygon建立正式的合作關係。

Polygon是極具成本效益、以EVM為基礎的區塊鏈之一，而且廣受遊戲開發者的歡迎。透過與Polygon合作，Meta0將為遊戲開發人員提供Ploygon平臺的所有優勢：低費用、龐大的用戶群，以及大量可供整合的去中心化應用程式(dapp)生態系統。

Polygon網路今年已成長超過400%，其去中心化應用程式剛剛超過了3.7萬個，其中74%的團隊僅在Polygon進行了產品建構。該網路正迅速成為名副其實的Web3遊戲平臺，其合作者包括育碧(Ubisoft)、 Atari、Animoca、Decentraland、Somnium Space、Sandbox、Atari（多宇宙）和Aavegotchi等 。Meta0由前TikTok策略與遊戲部門全球負責人Jason Fung創建，致力於為遊戲開發者提供輕易接觸各區塊鏈玩家所需的工具，同時降低開發流程本身所花的時間、金錢和人力。作為遊戲開發商的一站式工作站，Meta0提供直覺式的API和以SDK為基礎的解決方案，排除了區塊鏈整合的技術複雜性，且該解決方案還提供跨鏈支援。

Polygon Studios全球遊戲業務開發負責人Urvit Goel表示：「Meta0彰顯了真正的全球性元宇宙和遊戲平臺所需的可組合性。Polygon的開發者工具組和成熟的區塊鏈遊戲生態系統十分契合Meta0的模式，而且我們非常高興將攜手推進Web3的開發、採用和互通性。」

Meta0全球合作夥伴關係負責人Ricardo Rodrigues表示：「我們無比興奮地宣佈與Polygon達成合作關係。這是又一個異常重要的措施，不僅能夠擴大Meta0的區塊鏈互通性服務，同時還能為希望打造頂級Web3遊戲體驗的各地遊戲開發者提供接觸更多遊戲玩家的機會。」

關於Meta0：

Meta0是一家區塊鏈基礎設施公司，致力於透過Layer 0協議連接不同的鏈和元宇宙來推動互通性。公司透過白標、API和以SDK為基礎的解決方案，讓遊戲開發商能夠便利地進行區塊鏈整合，這樣，他們便可以專注於開發引人入勝的Web3遊戲，並打造遊戲玩家喜愛的體驗。如欲瞭解關於Meta0的更多資訊，請造訪www.meta0.org。

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關於Polygon Studios：

Polygon Studios旨在成為全球熱門區塊鏈專案的大本營。Polygon Studios團隊專注於為Web2和Web3團隊提供一整套服務，例如開發者支援、合作夥伴關係、策略、進入市場以及技術整合，以支援開發者在Polygon上打造去中心化應用程式。 Polygon Studios為OpenSea、普拉達、愛迪達、Draft Kings、Decentral Games以及Ubisoft等的專案提供支援。

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關於Polygon：

Polygon是首屈一指的區塊鏈開發平臺，致力於為Web3提供可擴充、經濟實惠、安全且永續的區塊鏈。其不斷增長的套裝產品讓開發者能夠便利地接觸主流的擴充解決方案，包括L2（ZK Rollups 與Optimistic Rollups）、側鏈、混合、獨立和企業鏈，以及資料可用性等。Polygon的擴充解決方案得到十分廣泛的採用，承載著超過3.7萬個去中心化應用程式、超過19.4億的交易處理總量、超過1.64億的獨特用戶地址以及為超過50億美元的資產提供安全保障。該網路承載著一些有著頂級規模的Web3專案，例如Aave、Uniswap和OpenSea，以及包括Meta、Stripe和Adobe在內的知名企業。Polygon已是碳中和平臺，未來目標是引領Web3生態系統成為負碳。

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