元宇宙区块链协议Meta0宣布与Polygon建立合作关系

迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于通过Layer 0协议连接元宇宙与区块链生态系统的新区块链初创企业Meta0宣布与Polygon建立正式的合作关系。

Polygon是极具成本效益、基于EVM的区块链之一，而且广受游戏开发者的欢迎。通过与Polygon合作，Meta0将为游戏开发人员提供Ploygon平台的所有优势：低费用、庞大的用户群体以及大量可供整合的去中心化应用(dapp)生态系统。

Polygon网络今年的增幅超过了400%，其去中心化应用刚刚超过了3.7万个，其中74%的团队仅在Polygon进行了产品构建。该网络正迅速成为一个名副其实的Web3游戏平台，其合作方包括育碧(Ubisoft)、 Atari、Animoca、Decentraland、Somnium Space、Sandbox、Atari（多宇宙）和Aavegotchi等 。Meta0由前TikTok策略与游戏部门全球负责人Jason Fung创建，致力于为游戏开发者提供轻松接触各区块链玩家所需的工具，同时降低开发流程本身所花的时间、金钱和人力。作为游戏开发商的一个一站式工作站，Meta0通过提供直观的API和基于SDK的解决方案，消除了区块链整合的技术复杂性，且该解决方案还提供跨链支持。

Polygon Studios全球游戏业务开发负责人Urvit Goel表示：“Meta0彰显了真正的全球性元宇宙和游戏平台所需的可组合性。Polygon的开发者工具套件和成熟的区块链游戏生态系统十分契合Meta0的模式，而且我们非常高兴携手推进Web3的开发、采用和互操作性。”

Meta0全球合作伙伴关系负责人Ricardo Rodrigues表示：“我们无比兴奋地宣布与Polygon达成合作关系。这是又一个异常重要的举措，不仅能够拓展Meta0区块链互操作性服务，同时还能为希望打造顶级Web3游戏体验的各地的游戏开发者提供接触更多游戏玩家的机会。”

关于Meta0：

Meta0是一家区块链基础设施公司，致力于通过Layer 0协议连接不同的链和元宇宙来推动互操作性。公司通过白标、API和基于SDK的解决方案，让游戏开发商能够便利地进行区块链整合，这样，他们便可以专注于开发引人入胜的Web3游戏，并打造游戏玩家喜爱的体验。如需了解关于Meta0的更多信息，请访问www.meta0.org。

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关于Polygon Studios：

Polygon Studios旨在成为全球大热区块链项目的大本营。Polygon Studios团队专注于通过为Web2和Web3团队提供一整套服务，例如开发者支持、合作伙伴关系、策略、进入市场以及技术整合，来支持开发者在Polygon上打造去中心化应用。 Polygon Studios支持了来自于OpenSea、普拉达、阿迪达斯、Draft Kings、Decentral Games以及Ubisoft等的项目。

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关于Polygon：

Polygon是领先的区块链开发平台，致力于为Web3提供可扩展、经济实惠、安全且可持续的区块链。其不断增长的产品套件让开发者能够便利地接触主流的扩展解决方案，包括L2（ZK Rollups 与Optimistic Rollups）、侧链、混合、独立和企业链，以及数据可用性等。Polygon的扩展解决方案得到了十分广泛的采用，承载着超过3.7万个去中心化应用、超过19.4亿的交易处理总量、超过1.64亿的独特用户地址以及为超过50亿美元的资产提供安全保障。该网络承载着一些有着顶级规模的Web3项目，例如Aave、Uniswap和OpenSea以及包括Meta、Stripe和Adobe在内的知名企业。Polygon已是碳中和平台，未来目标是引领Web3生态系统实现负碳。

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