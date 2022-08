Meta0, protocolo de blockchain para metaversos, anuncia parceria com a Polygon

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--A Meta0, uma nova startup de blockchain que conecta metaversos e ecossistemas de blockchain por meio de um protocolo de camada 0, anunciou uma parceria oficial com a Polygon.

A Polygon é uma das blockchains baseadas em EVM com melhor relação custo-benefício, além de ser a escolha favorita de muitos desenvolvedores de jogos. Através dessa parceria com a Polygon, a Meta0 oferecerá aos desenvolvedores todas as vantagens da plataforma Polygon: tarifas reduzidas, uma grande comunidade de usuários e um amplo ecossistema de aplicativos descentralizados (dapps) para integração.

A rede Polygon cresceu mais de 400% este ano, apresentando mais de 37.000 dapps descentralizados, com 74% das equipes integradas exclusivamente na Polygon. A rede rapidamente está se tornando a plataforma de fato para jogos Web3, rodando títulos da Ubisoft, Atari, Animoca, Decentraland, Somnium Space, Sandbox, Atari (multiverso), Aavegotchi e outras. Fundada por Jason Fung, ex-chefe global da unidade de estratégia e jogos da TikTok, a Meta0 oferece as ferramentas de que os desenvolvedores de jogos precisam para atingir jogadores com facilidade em cada blockchain, além de requerer menos tempo, dinheiro e profissionais no próprio processo de desenvolvimento. Como um balcão único para desenvolvedores de jogos, a empresa remove as complexidades técnicas da integração de blockchain oferecendo soluções intuitivas com base em APIs e SDKs com suporte a cadeias cruzadas.

Urvit Goel, chefe de desenvolvimento de negócios de jogos globais da Polygon Studios, afirmou: “A Meta0 é um exemplo da capacidade de composição exigida de uma plataforma de metaverso e jogos realmente global. O conjunto de ferramentas para desenvolvedores e o consagrado ecossistema de jogos NFT da Polygon combinam perfeitamente com a abordagem da Meta0, e estamos animados por nos unir para promover o desenvolvimento, a adoção e a interoperabilidade da Web3”.

“Não poderíamos estar mais entusiasmados por anunciar esta parceria com a Polygon”, declarou Ricardo Rodrigues, chefe de parcerias globais da Meta0. “Este é mais um passo relevante na expansão da oferta de interoperabilidade de blockchain e acesso a mais jogadores da Meta0 para desenvolvedores de jogos em qualquer lugar que desejam criar as melhores experiências de jogo Web3.”

Sobre a Meta0:

A Meta0 é uma empresa de infraestrutura de blockchain que promove o avanço da interoperabilidade conectando diferentes cadeias e metaversos por meio de um protocolo de camada 0. A empresa facilita as integrações de blockchains para desenvolvedores de jogos com soluções de marca branca, APIs e SDKs, para que eles possam se concentrar no desenvolvimento de jogos para Web3 divertidos para os jogadores e na criação de experiências agradáveis para os jogadores. Saiba mais sobre a Meta0 em www.meta0.org.

Sobre a Polygon Studios:

A Polygon Studios quer ser o lar dos projetos de blockchain mais populares do mundo. A equipe da Polygon Studios apoia desenvolvedores na criação de aplicativos descentralizados na plataforma Polygon, oferecendo a equipes Web2 e Web3 um conjunto de serviços como suporte ao desenvolvedor, parceria, estratégia, lançamento e integrações técnicas. A Polygon Studios colabora com projetos da OpenSea, Prada, Adidas, Reld Kings, Games Decentral e Ubisoft.

Sobre a Polygon:

A Polygon é a principal plataforma de desenvolvimento de blockchain e oferece blockchains expansíveis, acessíveis, seguras e sustentáveis para a Web3. Seu crescente conjunto de produtos oferece a desenvolvedores acesso fácil às principais soluções de escalonamento, incluindo L2 (Rollups ZK e Rollups Optimistic), sidechains, cadeias híbridas, autônomas e corporativas, além de disponibilidade de dados. As soluções de escalonamento da Polygon vêm sendo amplamente adotadas, com a hospedagem de mais de 37 mil aplicativos descentralizados, o processamento total de mais de 1,94 bilhão de transações, mais de 164 milhões de endereços de usuários únicos e mais de US$ 5 bilhões em ativos protegidos. A rede abriga alguns dos maiores projetos de Web3, como Aave, Uniswap, OpenSea, além de empresas conhecidas como Meta, Stripe e Adobe. A Polygon atingiu a neutralidade na emissão de carbono e tem o objetivo de liderar o ecossistema Web3 ao se tornar negativa em carbono.

Se você é um Desenvolvedor Ethereum, você já é um desenvolvedor Polygon! Use os txns rápidos e seguros da Polygon em seu dapp. Para começar, clique aqui.

