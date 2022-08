Meta0, protocole blockchain pour les métavers, annonce un partenariat avec Polygon

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Meta0, nouvelle startup de blockchain, qui connecte les métavers et les écosystèmes de blockchain via un protocole de Layer 0, annonce son partenariat officiel avec Polygon.

Polygon est une blockchain basée sur la machine virtuelle Ethereum, parmi les plus rentables, et constitue également un choix privilégié parmi les développeurs de jeux. En s’associant avec Polygon, Meta0 fournira aux développeurs de jeux tous les avantages de la plateforme Polygon : de faibles frais, une grande communauté d’utilisateurs, et un vaste écosystème d’applications décentralisées (decentralized apps, dapp) avec lequel s’intégrer.

Le réseau Polygon a enregistré une croissance de plus de 400 % cette année, comptant un peu plus de 37 000 dapp, 74 % des équipes étant exclusivement intégrées sur Polygon. Le réseau devient rapidement la plateforme de facto pour les jeux Web3, travaillant avec diverses sociétés comme Ubisoft, Atari, Animoca, Decentraland, Somnium Space, Sandbox, Atari (multiverse), et Aavegotchi, entre autres. Dirigé par Jason Fung, ancien responsable mondial du département des jeux et de la stratégie, de TikTok, Meta0 fournit aux développeurs de jeux les outils dont ils ont besoin pour atteindre facilement les joueurs sur chaque blockchain, tout en consacrant moins de temps, d’argent et de personnel au processus de développement lui-même. En tant que guichet unique pour les développeurs de jeux, l’entreprise supprime les complexités techniques liées à l’intégration de la blockchain, et fournit des solutions intuitives basées sur des API et un SDK, offrant un support interchaînes.

Urvit Goel, responsable du développement commercial des jeux mondiaux, chez Polygon Studios, a déclaré : « Meta0 illustre la composabilité requise d’un métavers et d’une plateforme de jeu véritablement mondiaux. L’ensemble d’outils destinés aux développeurs et l’écosystème de jeux de blockchain, bien établi, de Polygon s’inscrivent en parfaite adéquation avec l’approche de Meta0, et nous sommes ravis d’unir nos forces afin de promouvoir le développement, l’adoption et l’interopérabilité du Web3. »

« Nous sommes enchantés d’annoncer ce partenariat avec Polygon », a confié pour sa part Ricardo Rodrigues, responsable des partenariats mondiaux, chez Meta0. « Il s’agit d’une nouvelle étape majeure dans le cadre de l’expansion de l’offre de Meta0 portant sur l’interopérabilité de la blockchain et l’accès à un plus grand nombre de joueurs, pour les développeurs de jeux du monde entier, qui entendent concevoir les meilleures expériences de jeux du Web3. »

À propos de Meta0 :

Meta0 est une société d’infrastructure blockchain, qui fait progresser l’interopérabilité en connectant différentes chaînes et métavers via un protocole de couche 0. La société facilite les intégrations de blockchain pour les développeurs de jeux, grâce à des solutions en « white label », basées sur les API et un SDK, afin qu’ils puissent se concentrer sur la création de jeux Web3 passionnants et offrant une qualité d’expérience qui ravit les joueurs. Pour en savoir plus sur Meta0, rendez-vous sur www.meta0.org.

À propos de Polygon Studios :

Polygon Studios entend accueillir les projets de blockchain les plus prisés au monde. L’équipe de Polygon Studios se focalise sur l’accompagnement des développeurs dans le cadre de la conception d’applications décentralisées sur Polygon, en fournissant aux équipes du Web2 et du Web3 toute une gamme de services allant de l’assistance aux développeurs, aux intégrations techniques, en passant par les partenariats, et les solutions stratégiques et de commercialisation. Polygon Studios soutient les projets d’OpenSea à Prada, Adidas et Draft Kings, ou encore Decentral Games et Ubisoft.

À propos de Polygon :

Polygon est une plateforme de développement blockchain de premier plan, qui propose des blockchains évolutives, abordables, sécurisées et durables pour le Web3. Sa gamme croissante de produits offre aux développeurs un accès facile aux principales solutions de mise à l’échelle, notamment les L2 (ZK Rollups et Optimistic Rollups), les sidechains, les chaînes hybrides, autonomes et d’entreprise, ainsi que des solutions de disponibilité des données. Les solutions de Polygon en matière d’évolutivité ont été largement adoptées, avec plus de 37 000 applications décentralisées hébergées, plus de 1,94 milliard de transactions traitées, plus de 164 millions d’adresses utilisateurs uniques, et plus de 5 milliards USD d’actifs sécurisés. Le réseau héberge divers projets du Web3 parmi les plus ambitieux, tels que Aave, Uniswap, OpenSea, et d’autres entreprises célèbres, parmi lesquelles Meta, Stripe et Adobe. Neutre en carbone, Polygon s’est fixé pour objectif de se hisser à l’avant-garde de l’écosystème Web3 avec un bilan carbone négatif.

Si vous êtes un développeur sur Ethereum, vous êtes d’ores et déjà un développeur sur Polygon ! Tirez parti des txns rapides et sécurisés de Polygon, pour vos dapp, et commencez dès aujourd’hui ici.

