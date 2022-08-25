百奧賽圖深化與默克合作

中國北京與德國達姆施塔特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」）與默克(Merck)就使用百奧賽圖的RenMice™平臺簽訂了全球授權合約。根據協議條款，默克將可全權使用百奧賽圖的RenMice™平臺，以發現和開發針對不限數量的藥物標靶的全人類抗體療法。默克將負責所有臨床開發、生產和商業化；此外，還將支付百奧賽圖開發和法規里程碑費用。此份正式協議是在初步評估期後達成的。

百奧賽圖創部人、董事長兼CEO沈月雷博士表示：「這份協議為默克提供了最先進的全人抗體發現平臺之一。我們很高興默克認同RenMice™小鼠平臺具有加速針對新型及富有挑戰標靶的抗體開發潛力。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。以百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權為基礎的全人類抗體RenMice™平臺（RenMab®和RenLite®小鼠），將單抗和雙抗開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗™」計畫），隨著計畫的實施，百奧賽圖已簽署了24項藥物合作開發協議並與包括多家MNC在內的14家企業達成RenMice™平臺授權合作。公司現已建立起12項核心藥物產品管線，其中2個產品在跨區域臨床試驗（MRCT）II期，2個在臨床試驗I期。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，有效惠及患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機構。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於默克

默克是一家全球領先的科技公司，專注於醫藥健康、生命科學和電子科技三大領域。全球約有60,000名員工服務於默克，透過創造更加愉悅和永續性的生活方式，為數百萬人的生活帶來積極的影響。從先進的基因編輯技術和發現治療具有挑戰性疾病的獨特方法，到實現設備的智慧化——默克無處不在。2021年，默克在66個國家的總銷售額達197億歐元。科學探索和負責任的企業精神一直是默克科技進步的關鍵，也是默克自 1668 年以來永保活力的秘訣。默克家族作為公司的創始者至今仍持有默克大部分的股份，我們在全球都叫「默克」，僅美國和加拿大例外。默克的三大領域：醫藥健康、生命科學及電子科技在這兩個國家分別稱之為EMD Serono、MilliporeSigma和EMD Electronics。

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