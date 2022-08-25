百奥赛图深化与默克合作

中国北京与德国达姆施塔特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”）与默克就使用百奥赛图的RenMice™平台签订了全球许可协议。根据协议条款，默克将可全权使用百奥赛图的RenMice™平台，以发现和开发针对不限数量的药物靶点的全人抗体疗法。默克将负责所有临床开发、生产和商业化；此外，还将支付百奥赛图开发和监管里程碑费用。此份正式协议是在初步评估期后达成的。

百奥赛图创始人、董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 这份协议为默克提供了最先进的全人抗体发现平台之一。我们很高兴默克认同RenMice™小鼠平台具有加速针对新型及富有挑战靶点的抗体开发潜力。”

关于百奥赛图

百奥赛图是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice™平台（RenMab®和RenLite®小鼠），将单抗和双抗开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗™”计划），随着计划的实施，百奥赛图已签署了24项药物合作开发协议并与包括多家MNC在内的14家企业达成RenMice™平台授权合作。公司现已建立起12项核心药物产品管线，其中2个产品在国际多中心（MRCT）临床试验II期，2个在临床试验I期。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于默克

默克是一家全球领先的科技公司，专注于医药健康、生命科学和电子科技三大领域。全球约有60,000名员工服务于默克，通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式，为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗具有挑战性疾病的独特方法，到实现设备的智能化——默克无处不在。2021年，默克在66个国家的总销售额达197亿欧元。科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键，也是默克自 1668 年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份，我们在全球都叫“默克”，仅美国和加拿大例外。默克的三大领域：医药健康、生命科学及电子科技在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Electronics”。