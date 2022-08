Uniwersytet Technologiczny w Sydney zyskuje większe wsparcie i poprawę bezpieczeństwa bazy danych Oracle dzięki przejściu na usługi Rimini Street

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Uniwersytet Technologiczny w Sydney (UTS) przechodzi na usługi Rimini Street w celu uzyskania większego wsparcia i poprawy bezpieczeństwa swojej bazy danych Oracle i platform technologicznych. W ten sposób uczelnia skraca czas oczekiwania na wsparcie i skorzysta z wyższej jakości usług, innowacyjnych i zaawansowanych zabezpieczeń bazy danych oraz pośredniczącego oprogramowania aplikacji. Rimini Street pomoże również uczelni poradzić sobie z problemem utrzymującego się niedoboru umiejętności informatycznych poprzez zmniejszenie nakładu pracy niezbędnej dla skorzystania ze wsparcia, umożliwiając tym samym przeznaczenie większej ilości zasobów na szybsze wdrożenie nauczania hybrydowego.

UTS jest jedną z czołowych uczelni w Australii, która kształci ok. 45 tys. studentów i zatrudnia 4 tys. pracowników. Dział informatyczny zatrudnia około 300 pracowników i jest odpowiedzialny za cyfrowe doświadczenia i wsparcie ludzi, procesów i kultury w obrębie uczelni. W czasie pandemii UTS zmierzył się z licznymi wyzwaniami, takimi jak masowe przejście na naukę w trybie online i pracę zdalną oraz rosnący niedobór umiejętności informatycznych. Znaczny spadek liczby międzynarodowych studentów rozpoczynających naukę w Australii spowodował również ograniczenie budżetu na zasoby informatyczne. Z powodu tych ograniczeń UTS musiał przekierować swoje zasoby strategiczne w taki sposób, aby zapewnić ich efektywniejsze wykorzystanie.

„UTS, podobnie jak wszystkie uczelnie w Australii, musiał szybko przejść na hybrydowy model nauczania, który obejmuje świadczenie usług edukacyjnych w trybie stacjonarnym i zdalnym. Istnieje szereg innowacji i technologii niezbędnych do przejścia na nauczanie hybrydowe; budżety są napięte we wszystkich obszarach, a oczekiwania dotyczące jakości usług pozostają takie same lub nawet rosną ‒ powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i dyrektor generalny Rimini Street na region Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - Studenci mogą teraz logować się na zajęcia online z niemal każdego miejsca na świecie, co stanowi dodatkową komplikację dla zespołu informatycznego. Szybkie, niezawodne i bezpieczne systemy są niezbędne, aby nadążyć za zmieniającym się światem i pozostać wiodącym dostawcą usług na rynku edukacyjnym”.

Możliwość skupienia się na ważnych kwestiach; więcej czasu i pieniędzy do dyspozycji

Utrzymanie środowiska bazy danych Oracle pochłaniało znaczne środki z uczelnianego budżetu oraz zasoby wewnętrzne. Reakcja dostawcy oprogramowania na zgłoszenia dotyczące wsparcia technicznego zwykle nie była szybka, co uniemożliwiało personelowi informatycznemu realizowanie innych prac konserwacyjnych w obrębie systemu i szybkie odpowiadanie na nowe wyzwania. Pracownicy byli pochłonięci tym, by utrzymać prawidłowe działanie baz danych w szybko zmieniającym się środowisku i mieli mało czasu, aby skupić się na inicjatywach uniwersyteckich wspierających rozwój i innowacje.

„Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników staje się coraz droższe, a utrzymywanie ich tylko po to, by pracowali nad zadaniami związanymi ze wsparciem technicznym i operacyjnym dla naszego oprogramowania korporacyjnego, przestało być wykonalne ‒ powiedział Brian Kelly, szef działu informatycznego UTS. - Jesteśmy zmuszeni zmaksymalizować zasoby, które posiadamy, aby nasze usługi informatyczne mogły się rozwijać, ulepszać i spełniać potrzeby uczelni”.

Ponadto, w miarę przechodzenia przez UTS na hybrydowy model nauczania studentów i zdalne środowisko pracy, koszty, możliwości, wsparcie i elastyczność stały się kluczowe dla zagwarantowania solidnych i niezawodnych usług informatycznych. Gwałtowne przejście na zdalne środowisko skutkowało powstaniem nowych sposobów ataków i zagrożeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa cybernetycznego. Wraz ze wzrostem liczby i lokalizacji użytkowników, wzrosły również możliwości nieautoryzowanego dostępu. W związku z tym UTS ma świadomość, że musi zwiększyć bezpieczeństwo swojego oprogramowania Oracle, zwłaszcza że rutynowe usuwanie luk było dla zespołu kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem, które niekoniecznie zapewniało najszybszą ochronę w przypadku zidentyfikowania słabego punktu.

„UTS posiada stosunkowo niewielkie doświadczenie, jeśli chodzi o hybrydowy model pracy i nauki, dlatego nie możemy zapominać o ryzyku wynikającym z tak szybkiej transformacji” ‒ powiedział Kelly.

Uczelnia zaczęła poszukać sposobów na uzyskanie lepszego wsparcia, wyższego bezpieczeństwa i obniżenia kosztów operacyjnych dla środowiska bazy danych Oracle, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia zasobów zespołu informatycznego. UTS zwrócił się do Rimini Street z prośbą o wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw i zapewnienie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

Obniżenie kosztów i skrócenie czasu reakcji

Każdy klient Rimini Street korzysta z elastycznego, wysokiej klasy modelu wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, w tym z wiodącej w branży umowy zakładającej 10-minutowy czas reakcji dla wszystkich krytycznych przypadków o priorytecie 1. Wszystkim klientom przydzielany jest również główny inżynier wsparcia ze średnio dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze oprogramowania dla przedsiębiorstw, którego wspiera zespół inżynierów funkcjonalnych i technicznych.

Dodatkowo, usługi zarządzania bazami danych Rimini Street zapewniają UTS nowe umiejętności eksperckie ze strony wykwalifikowanych i szybko reagujących inżynierów. Od momentu nawiązania współpracy z Rimini Street rozwiązywanie kwestii związanych ze wsparciem technicznym stało się prostsze i szybsze, a eksperci z dziedziny inżynierii są w każdej chwili gotowi reagować na wyzwania.

„Możliwość skrócenia czasu, jaki pochłaniają rutynowe prace, naprawdę pozwoliła nam skupić się na istotniejszych kwestiach, a dzięki współpracy z Rimini Street każdego dnia oszczędzamy więcej czasu ‒ powiedział Kelly. - Zespół nie martwi się już o to, jak długo potrwa usuwanie luki lub aktualizacja, ile zajmie rozwiązanie problemów albo ile godzin będzie trzeba poświęcić na rutynowe czynności. Eksperci z Rimini Street zajmują się tym za nas, a tak krótki czas oczekiwania na wsparcie naprawdę zaoszczędza nam pracy”.

„Rimini Street zapewnia wysokiej jakości wsparcie dla naszych codziennych działań bez nadwyrężania naszego budżetu. Dzięki doświadczonemu personelowi informatycznemu mamy możliwość zapewnienia elastyczności i skupiamy się na tym, czego zespół rzeczywiście potrzebuje, a nie na tym, co wymuszają okoliczności”.

Rimini Street Protect ‒ proaktywne bezpieczeństwo

Personel UTS może przeznaczyć więcej czasu i zasobów na opracowanie i wdrożenie dodatkowych usprawnień w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto, dzięki rozwiązaniom Rimini Street z zakresu bezpieczeństwa uczelnia ma pewność, że jej systemy pozostaną bezpieczne i funkcjonalne podczas wdrażania dodatkowych zabezpieczeń.

„Wdrożone zabezpieczenia obejmują bezpieczne zarządzanie tożsamością i kontrolę dostępu ‒ powiedział Kelly. - Dzięki Rimini Street mamy teraz więcej czasu i środków do dyspozycji, zastanawiamy się więc nad opracowaniem i wdrożeniem dodatkowych zabezpieczeń wykorzystujących strategię cloud-first. Pracujemy również nad automatyzacją procesów zarządzania usługami i przeniesieniem do chmury wszystkich tych elementów, które podnoszą jakość doświadczeń użytkowników”.

„UTS to kolejny przykład instytucji, która skorzystała z kompleksowego i skutecznego wsparcia i bezpieczeństwa baz danych, jakie zapewnia Rimini Street ‒ powiedział Benad. - Ponieważ granice krajów wciąż się otwierają, a studenci wybierają Australię jako miejsce kontynuowania nauki, efektywniejsze dostarczanie usług przez UTS i elastyczność wspierająca hybrydowy model edukacji odegrają ogromną rolę w poprawie doświadczeń edukacyjnych studentów”.

