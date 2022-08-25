雪梨科技大學改與Rimini Street合作，以獲得更好的甲骨文資料庫支援服務和安全性

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，雪梨科技大學(UTS)已更換支援服務提供者，從甲骨文改換至Rimini Street，以提升其甲骨文資料庫和技術平臺的支援服務和安全性。透過此次更換，該大學已大幅縮短支援請求的等待時間，並獲得更出色的服務品質和創新先進的安全性，有效保護了其資料庫和應用程式中介軟體。Rimini Street正在透過縮減支援服務所需的IT員工人數，使資源能夠集中投入到向混合式學習模式快速轉換，來幫助該大學因應持續的IT技能短缺問題。

雪梨科技大學是澳洲知名大學之一，目前約有4.5萬名學生和4,000名教職員。IT部門擁有約300名工作人員，負責支援該校的人員、流程和文化等方面的數位化體驗。該校在新冠疫情期間面臨的挑戰包括大規模轉向線上學習和遠距端辦公，以及日益嚴重的IT技能短缺問題。入讀澳洲大學的國際學生人數大幅下降，導致IT預算緊縮。面對這些困難和限制，雪梨科技大學需要重新安排其策略資源的使用，以提高效能。

Rimini Street集團副總裁兼澳洲、紐西蘭和大洋洲區域總經理Daniel Benad表示：「與澳洲的其他大學一樣，雪梨科技大學不得不迅速轉向混合式學習模式，包括課堂教學和提供線上學習服務。向混合式學習轉換需要大量創新和技術，儘管預算全面緊縮，但對提供優質服務的期望仍保持不變，甚至比以往更高。學生現在幾乎需要從世界上任何地方登入線上課堂，給IT團隊增加了一層新的複雜性。要跟上不斷變化的外部環境，並在教育市場保持領先地位，快速、可靠、安全的系統不可或缺。」

專注解決重大問題，節省更多時間和資金

維護甲骨文資料庫環境耗費了該大學的IT預算和內部資源。由軟體廠商提供支援服務，支援請求的回應以及問題解決的速度往往很慢，導致IT人員無法完成其他的系統維護工作並對IT新挑戰做出快速反應。工作人員疲於在迅速擴充的環境中保持資料庫的正常執行，幾乎沒有時間專注於該校的支援服務成長和創新計畫。

雪梨科技大學IT營運主管Brian Kelly表示：「技術型員工的雇用成本越來越高，因此僅僅為了支援和操作我們的企業軟體而留住這些員工的做法已難以持續。我們必須盡可能真正利用我們所擁有的資源，保持我們的IT服務成長、改善和滿足學校需求。」

此外，隨著雪梨科技大學逐漸讓學生採用混合學習模式，並為其教職員提供遠距辦公環境，成本、能力、可支援性和靈活性成為確保穩定可靠IT服務的關鍵因素。迅速轉向遠距辦公也為網路安全攻擊和漏洞提供了新的途徑並帶來相關風險。隨著用戶數量和使用點的增加，未經授權存取的機會也在增加。因此，該校意識到需提高其甲骨文軟體的安全性，特別是由於常規的修補對其IT團隊而言是一項昂貴且耗時的工作，在發現漏洞的情況下不一定能快速提供保護。

Kelly表示：「雪梨科技大學在混合式辦公和學習模式上的經驗相對有限，重要的是，我們需要留意這種快速轉型帶來的風險。」

該大學開始研究如何為其甲骨文資料庫環境獲得更高效率的支援服務、更高的安全性，並降低營運成本，同時也需要減少對IT團隊的資源消耗。最終，雪梨科技大學選擇了Rimini Street的企業軟體支援和安全解決方案。

降低成本，加快回應

Rimini Street的每一家客戶都能受惠於該公司靈活且一流的企業軟體支援模式，包括其業界領先的服務層級協定，即針對所有一級(Priority 1)重大問題的回應時間不超過10分鐘。所有客戶還會分配到一名在企業軟體方面平均擁有20年經驗的首席支援工程師，並由功能和技術工程師團隊作為強大後盾。

此外，Rimini Street的資料庫管理服務為雪梨科技大學提供了技術嫺熟、回應迅速的工程師及其所具備的新專業技能。自從與Rimini Street合作以來，問題解決支援請求變得更方便、更快捷，專業支援工程師可隨時應對挑戰。

Kelly表示：「能夠縮減花在日常工作上的時間，讓我們得以真正優先考慮大局，Rimini Street讓我們重回正軌。團隊不再擔心一次修補或升級需要多久、需要多長時間才能解決問題，或者他們必須拿出多少時間來做一些常規工作。Rimini Street已經為我們解決了這個問題，有了品質迅速改善的支援服務，確實減輕了我們的工作負擔。

Rimini Street為我們的日常業務活動提供了高品質支援，且支援成本沒有超出預算。現在我們能夠靈活安排資深資訊通訊技術(ICT)人員，這意味著我們可將更多資源投入到團隊的實際需求上，而不是疲於應付一些緊急問題。」

Rimini Street保護服務——主動式安全

有了可用的時間和資源，雪梨科技大學得以開發和部署更多的企業安全增強功能。此外，Rimini Street的安全解決方案還讓雪梨科技大學安心無憂，因為在實作這些額外的安全增強功能過程中，學校能夠在獲得安全的同時，持續正常營運。

Kelly表示：「我們已實作的安全增強功能包括安全身分管理和門禁控制。歸功於Rimini Street的服務，我們現在擁有充裕的時間和預算，正致力於利用雲端優先策略開發和部署更多的安全措施。我們也在努力實現服務管理的自動化，同時正在將能夠提高使用者體驗品質的所有系統移轉到雲端。」

Benad表示：「雪梨科技大學是受惠於Rimini Street全面有效的資料庫支援服務和安全的又一個機構案例。隨著國際邊境陸續開放，更多學生將選擇澳洲作為接受教育的目的地，雪梨科技大學經過改善的服務和支援混合教育模式的靈活性，將在提升學生學習體驗方面發揮巨大作用。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。如今，來自各行各業超過4,200家的財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

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