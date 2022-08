Oral-B® ogłasza partnerstwo ze stowarzyszeniem iADH (International Association of Disability and Oral Health) w celu poprawy dostępności i pozytywnych efektów higieny jamy ustnej dla wszystkich

Pictured (left to right): Benjamin Binot, Oral Care Senior Vice President at Procter & Gamble and Prof Alison Dougall, President of the International Association of Disability and Oral Health (iADH). Credit: Djibrann Hass

Pictured (left to right): Benjamin Binot, Oral Care Senior Vice President at Procter & Gamble and Prof Alison Dougall, President of the International Association of Disability and Oral Health (iADH). Credit: Djibrann Hass

Oral-B® announces its partnership with the International Association of Disability and Oral Health as part of the overall brand mission to make oral care more inclusive, accessible, and positive for all. Pictured (left to right): Benjamin Binot, Oral Care Senior Vice President at Procter & Gamble and Prof Alison Dougall, President of the International Association of Disability and Oral Health (iADH). Credit: Djibrann Hass

Oral-B® announces its partnership with the International Association of Disability and Oral Health as part of the overall brand mission to make oral care more inclusive, accessible, and positive for all. Pictured (left to right): Benjamin Binot, Oral Care Senior Vice President at Procter & Gamble and Prof Alison Dougall, President of the International Association of Disability and Oral Health (iADH). Credit: Djibrann Hass

PARYŻ--(BUSINESS WIRE)--Oral-B, lider innowacji w zakresie zdrowia jamy ustnej, ogłosił nawiązanie partnerstwa ze stowarzyszeniem International Association of Disability and Oral Health (iADH - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Zdrowia Jamy Ustnej) w ramach działań marki ukierunkowanych na zwiększenie inkluzywności, dostępności i pozytywnych efektów higieny jamy ustnej dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i nie tylko.

Około 166 milionów osób w Europie zmaga się z różnymi niepełnosprawnościami, a według wyników ostatnich badań, około jedna trzecia z nich doświadcza problemów z dziąsłami z powodu trudności z zachowaniem zdrowia jamy ustnej1. Misją Oral-B jest zapewnienie każdemu takich samych doświadczeń płynących z higieny jamy ustnej – zarówno podczas wizyty u stomatologa, gdzie pacjenci mają okazję otrzymać przystępne i spersonalizowane wskazówki, jak i dzięki produktom stosowanym w domu do zachowania zdrowia jamy ustnej.

Benjamin Binot, starszy wiceprezes ds. higieny jamy ustnej w P&G Europe stwierdził: „Jako lider innowacji w zakresie higieny jamy ustnej od ponad 70 lat i jako marka najchętniej rekomendowana przez dentystów, dostrzegamy wagę zapewnienia dostępności higieny jamy ustnej dla wszystkich i nieustannie wsłuchujemy się w doświadczenia osób z niepełnosprawnościami, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy im pomóc. Dzięki tym działaniom, dowiedzieliśmy się, że problemy z higieną jamy ustnej są powszechne w tej grupie osób, ponieważ wielu z nich nie nabyło umiejętności niezbędnych do skutecznego szczotkowania zębów i maja poczucie, że pogorszenie stanu ich uzębienia jest nieuniknione, przy czym mogą odczuwać ogromny niepokój na fotelu dentystycznym. Jako marka, poczuwamy się do obowiązku zapewnienia, że higiena jamy ustnej będzie dla wszystkich dostępna i z dumą rozpoczynamy współpracę z iADH ukierunkowaną na poprawę doświadczeń osób żyjących z niepełnosprawnościami”.

Pierwszym etapem tego partnerstwa jest współtworzenie programu szkoleniowego „Positive Practices” (Pozytywne Praktyki), którego celem jest szkolenie i edukowanie przedstawicieli gabinetów stomatologicznych na temat tego jak umocnić zaufanie w swoje umiejętności i inkluzywność względem pacjentów.

Alison Dougall, prezes iADH, powiedziała: „Jesteśmy zachwyceni współpracą z Oral-B, która jest ukierunkowana na rozwiązanie problemu nierówności w zakresie zdrowia jamy ustnej, których doświadczają osoby z niepełnosprawnościami w Europie poprzez innowację, działania edukacyjne, badania i orędownictwo na ich rzecz. Poprzez wspólna pracę, zmierzamy do wprowadzenia pozytywnych zmian w zakresie doświadczeń płynących z higieny jamy ustnej dla osób z widocznymi lub niewidocznymi niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie iADH założono w celu poprawy pożądanych rezultatów działań w zakresie zdrowia jamy ustnej dla osób z niepełnosprawnościami, a marce Oral-B przyświeca cel uzyskania najlepszych rezultatów higieny jamy ustnej poprzez zapewnienie najbardziej satysfakcjonujących i najprzyjemniejszych wrażeń płynących z higieny jamy ustnej dla każdego, codziennie – biorąc pod uwagę nasze wspólne wartości, propozycja partnerstwa, z którą wystąpili przedstawiciele Oral-B wydała się być naturalnym rozwiązaniem”.

Marka również będzie obecna na tegorocznej konferencji Biennial iADH Congress 2022 w Paryżu, aby uczyć się od członków stowarzyszenia z całego świata, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w celu poprawy rezultatów higieny jamy ustnej dla osób z niepełnosprawnościami podczas warsztatów dla kluczowych liderów opinii organizowanych przez Oral-B. Fundusze zgromadzone podczas warsztatów zostaną przeznaczone na pozyskanie danych na potrzeby „Pozytywnych Praktyk” i zapewnienie, że ten program szkoleniowy będzie poparty wynikami szczegółowych analiz, aby zmiany przyniosły możliwie najlepsze rezultaty.

Oral-B

Oral-B® istnieje po to, aby pomóc ludziom szczotkować zęby w sposób profesjonalny. Marka Oral-B® została stworzona w 1950 r. przez kalifornijskiego periodontologa, który wynalazł innowacyjną szczoteczkę do zębów, aby jego pacjenci zadbali o zdrowie zębów i dziąseł w swoich domach. Marka Oral-B® jest nadal wierna swojej misji i jest światowym liderem rynku produktów do mycia zębów o wartości ponad 5 miliardów dolarów. Jest częścią firmy Procter & Gamble i zajmuje się produkcją elektrycznych szczoteczek do zębów i past dla dorosłych i dzieci, irygatorów do jamy ustnej i wyrobów przeznaczonych do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

Procter & Gamble

Oferując cieszące się zaufaniem, wiodące w swoich kategoriach produkty wysokiej jakości, firma P&G służy klientom na całym świecie. Do marek firmy należą: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® i Whisper®. P&G prowadzi działalność w ok. 70 krajach świata. Najnowsze informacje na temat P&G i jej marek można znaleźć na stronie http://www.pg.com.

iADH (International Association of Disability and Oral Health)

iADH jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ponad 8000 członków reprezentujących wszystkie sektory opieki zdrowotnej i społecznej, którzy są zainteresowani tematyką niepełnosprawności i zdrowia jamy ustnej i prowadzą działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy naukowej, umiejętności klinicznych i wspólnych doświadczeń w celu eliminacji barier w zakresie opieki zdrowotnej i poprawy zdrowia jamy ustnej wśród osób z niepełnosprawnościami.

[1] The Oral Health & Disability European Study (Europejskie badanie dotyczące niepełnoprawności i zdrowia jamy ustnej), marzec 2022, Oral-B

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.oralb.co.uk/en-gb

Źródło: Oral-B