Oral-B® kondigt samenwerking met iADH (International Association of Disability and Oral Health) aan

Pictured (left to right): Benjamin Binot, Oral Care Senior Vice President at Procter & Gamble and Prof Alison Dougall, President of the International Association of Disability and Oral Health (iADH). Credit: Djibrann Hass

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Oral-B, de innovatieve marktleider op het gebied van mondgezondheid, kondigt een samenwerking aan met de International Association of Disability and Oral Health (iADH) om mondzorg inclusiever, toegankelijker en positiever te maken voor mensen met een handicap, hun verzorgers, en iedereen daar tussenin.

Ongeveer 166 miljoen mensen in Europa hebben te maken met een handicap. Uit recent onderzoek blijkt dat een derde (1/3) van hen tandvleesproblemen ervaart als gevolg van problemen met het onderhouden van hun mondgezondheid1. Oral-B heeft als missie om iedereen een eerlijke mondverzorgingservaring te bieden – of dat nu in de tandartspraktijk is, toegankelijke en gepersonaliseerde tips en trucs of met de producten die thuis worden gebruikt om de mondgezondheid te behouden.

Benjamin Binot, Senior Vice President Oral Care P&G Europe zegt: "Als innovatieve marktleider in mondgezondheid voor meer dan 70 jaar en het nummer 1 door tandartsen aanbevolen merk, willen we mondzorg voor iedereen toegankelijk maken. We luisteren voortdurend naar de ervaringen van mensen met een handicap om te begrijpen hoe we hen kunnen helpen. Hierdoor hebben we geleerd dat problemen met de mondgezondheid onder dit publiek het meest voorkomt omdat velen niet de vaardigheden hebben geleerd die ze nodig hebben om hun tanden effectief te poetsen. Ze ervaren een gevoel dat het onvermijdelijk is dat hun tanden verslechteren en kunnen angstig zijn in een tandartsstoel. Als merk erkennen we onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mondzorg voor iedereen toegankelijk is. We zijn er trots op om samen te werken met de iADH om de ervaring voor mensen met een handicap te verbeteren.”

De eerste stap van dit partnerschap is het co-creëren van een 'Positive Practices' trainingsprogramma dat ontworpen is om tandartspraktijken te trainen en op te leiden over hoe ze zelfverzekerder en inclusiever kunnen worden als het gaat om hun patiënten.

Alison Dougall, IADH-president zegt; “We zijn verheugd om met Oral-B samen te werken om de aanzienlijke ongelijkheden die mensen met een handicap in Europa ervaren op het gebied van mondgezondheid aan te pakken. Door middel van innovatie, onderwijs, onderzoek en belangenbehartiging willen we samen een positief verschil maken in de mondzorgervaring voor mensen met een zichtbare en niet-zichtbare handicap. iADH wilt de gewenste mondgezondheidsresultaten voor mensen met een handicap verbeteren en Oral-B wilt de beste mondzorgresultaten creëren door iedereen de meest lonende en plezierige mondzorgervaringen te bieden, elke dag. Gezien onze gedeelde waarden, voelde het als een heel natuurlijke fit toen Oral-B ons benaderde om samen te werken.”

Oral-B zal dit jaar ook aanwezig zijn op het biënnale iADH-congres 2022 in Parijs om te leren van de kennis en ervaring van wereldwijde leden, om de mondgezondheidsresultaten voor mensen met een handicap te verbeteren in een KOL-workshop georganiseerd door Oral-B. De bevindingen die tijdens de workshop zijn verzameld, ondersteunen het 'Positive Practices' trainingsprogramma voor het beste resultaat om verandering te maken.

Over Oral-B

Oral-B® is er om mensen te helpen poetsen als een pro. Oral-B® is opgericht in 1950 door een Californische parodontoloog, die een innovatieve tandenborstel uitvond om zijn patiënten te helpen thuis gezondere tanden en tandvlees te krijgen. Oral-B® blijft trouw aan zijn missie en is vandaag de dag de wereldleider in de poetsmarkt van meer dan $ 5 miljard. Als onderdeel van de Procter & Gamble Company, produceert het merk elektrische tandenborstels en tandpasta voor volwassenen en kinderen, monddouches en interdentale producten.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio's van vertrouwde, hoogwaardige, toonaangevende merken, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap omvat activiteiten in ongeveer 70 landen over de hele wereld. Bezoek http://www.pg.com voor het laatste nieuws en informatie over P&G en zijn merken.

Over de iADH (International Association of Disability and Oral Health)

De iADH is een wereldwijde organisatie met meer dan 8000 leden uit alle sectoren van de gezondheids- en sociale zorg die geïnteresseerd zijn in handicaps en mondgezondheid die zich inzetten om hun wetenschappelijke kennis, klinische vaardigheden en collectieve ervaring te delen om barrières voor zorg te verminderen en de mondgezondheidsresultaten voor mensen te verbeteren met een handicap.

