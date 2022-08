Oral-B® annonce un partenariat avec l'iADH afin de rendre les soins bucco-dentaires accessibles à tous

Pictured (left to right): Benjamin Binot, Oral Care Senior Vice President at Procter & Gamble and Prof Alison Dougall, President of the International Association of Disability and Oral Health (iADH). Credit: Djibrann Hass

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Oral-B, leader de l'innovation en matière de santé bucco-dentaire, annonce un partenariat avec l'Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire (iADH). Cela s’inscrit dans une volonté de rendre les soins bucco-dentaires plus inclusifs et accessibles pour les personnes handicapées, leurs proches et soignants.

Environ 166 millions de personnes en Europe sont touchées par un handicap d'une manière ou d'une autre et des recherches récentes révèlent qu'un tiers d'entre elles ont des problèmes de gencives en raison de difficultés à maintenir leur santé bucco-dentaire. Oral-B s'est donné pour mission de veiller à ce que chacun bénéficie d'une expérience équitable en matière de soins bucco-dentaires, que ce soit chez le dentiste avec des conseils et des astuces facilement accessibles et personnalisés, ou avec les produits utilisés à la maison permettant de préserver la santé bucco-dentaire1.

Benjamin Binot, Senior Vice-President de P&G Europe Oral Care, déclare : « En tant que principal innovateur dans le domaine de la santé bucco-dentaire depuis plus de 70 ans et en tant que première marque recommandée par les dentistes, nous reconnaissons l'importance de rendre les soins bucco-dentaires accessibles à tous - et nous sommes constamment à l'écoute des expériences des personnes handicapées pour comprendre comment nous pouvons les aider. Grâce à ce travail, nous avons appris que les difficultés en matière de soins bucco-dentaires parmi ce public sont les plus courantes car nombreuses sont les personnes qui n'ont pas accès à un apprentissage nécessaire pour se brosser les dents efficacement. Elles ont un sentiment d'inéluctabilité quant à la détérioration de leurs dents et peuvent être particulièrement anxieuses sur le fauteuil du dentiste. En tant que marque, nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe de veiller à ce que les soins bucco-dentaires soient accessibles à tous et nous sommes fiers de nous associer à l'iADH pour améliorer l'expérience des personnes vivant avec un handicap ».

La première étape de ce partenariat consiste à co-créer un programme de formation « Pratiques positives », conçu pour former et éduquer les cabinets dentaires sur la façon à devenir plus confiants et inclusifs lorsqu'il s'agit de leurs patients.

Alison Dougall, présidente de l'IADH, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés d'Oral-B pour lutter contre les inégalités importantes en matière de santé bucco-dentaire dont souffrent les personnes handicapées en Europe, par le biais de l'innovation, de l'éducation, de la recherche et de la sensibilisation. En travaillant ensemble, nous voulons faire une différence positive dans l'expérience des soins bucco-dentaires pour les personnes vivant avec des handicaps visibles et non visibles. L'iADH contribue à améliorer les résultats en matière de santé bucco-dentaire pour les personnes handicapées et Oral-B crée les meilleures innovations en matière de soins bucco-dentaires en fournissant des expériences jusqu’ici inégalées, en matière de soins bucco-dentaires. Compte tenu de nos valeurs communes, il nous a semblé tout naturel qu'Oral-B nous propose un partenariat. »

Congrès iADH à Paris, du 24 au 26 août 2022 A noter qu’Oral-B sera également présent au Congrès biennal de l'iADH 2022 qui se tiendra au Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Lors d’un atelier KOL organisé par Oral-B, des intervenants internationaux partageront leurs connaissances et leur expérience en vu d’améliorer les résultats de la santé bucco-dentaire auprès des personnes handicapées. Les conclusions de l'atelier contribueront à informer sur les pratiques positives. Pour une rencontre avec Benjamin Binot lors du Congrès, merci de prendre contact avec le service presse Oral-B : sabine.tordeux@publicisconsultants.com / marie.germond@publicisconsultants.com

About Oral-B

Oral-B® a été fondé en 1950 par un parodontiste californien qui a inventé une brosse à dents innovante pour aider ses patients à avoir des dents et des gencives plus saines. Oral-B® continue de rester fidèle à sa mission et est aujourd'hui le leader mondial du marché du brossage qui représente plus de 5 milliards de dollars. Faisant partie de la société Procter & Gamble, la marque fabrique des brosses à dents électriques et du dentifrice pour adultes et enfants, des irrigateurs buccaux et des produits interdentaires.

A propos de Procter & Gamble

P&G propose aux consommateurs du monde entier l’un des plus solides portefeuilles de marques de confiance, de qualité et de leadership, dont Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Le réseau P&G est présent dans environ 70 pays. Veuillez consulter le site http://www.pg.com pour obtenir les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques.

À propos de l'iADH (International Association of Disability and Oral Health)

L'iADH est une organisation mondiale comptant plus de 8000 membres issus de tous les secteurs de la santé et de l'aide sociale qui s'intéressent au handicap et à la santé bucco-dentaire. Ils travaillent à partager leurs connaissances scientifiques, leurs compétences cliniques et leur expérience collective afin de réduire les obstacles aux soins et d'améliorer les résultats de la santé bucco-dentaire pour les personnes handicapées.

