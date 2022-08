3T-FourKites-partnerschap biedt klanten verbeterde voordelen ten aanzien van kosten en duurzaamheid

3T-FourKites partnership offers enhanced cost and sustainability benefits to customers (Graphic: Business Wire)

3T-FourKites partnership offers enhanced cost and sustainability benefits to customers (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Het toonaangevende, realtime platform voor zichtbaarheid van de toeleveringsketen FourKites® maakt vandaag bekend dat zijn transportgegevens gebruikt zullen worden om het algehele digitale transportplatform van 3T te verbeteren.

De deal geeft de verladers van 3T toegang tot de zichtbaarheidsgegevens van de toeleveringsketen van FourKites, waardoor ze veel flexibeler worden in de manier waarop ze transportbedrijven gebruiken om de kosten te verlagen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

"Door het grote aantal transportbedrijven in Europa die van FourKites gebruikmaken, kunnen we onze klanten meer zichtbaarheid van zendingen bieden als onderdeel van onze digitale transportbeheersoftware", aldus Rob Hutton, Group Sales and Marketing Director bij 3T. "Dat geeft hen meer flexibiliteit in de vervoerders waarmee ze kunnen werken, waardoor zowel de kosten als de CO2-uitstoot laag blijven."

3T is een in het VK gevestigde, wereldwijde SaaS-aanbieder van digitale transportplatforms, wiens oplossingen voor transportbeheer naadloos aansluiten op het aanbod van FourKites voor zichtbaarheid van de toeleveringsketen. Het baanbrekende, op de cloud gebaseerde platform van 3T biedt een naadloos ecosysteem van verladers en transportbedrijven met functionaliteiten zoals transporttoewijzing, tariefbeheer en aanbesteding, evenals het automatisch toewijzen van transportbedrijven. Het vergemakkelijkt tevens de samenwerking in de toeleveringsketen door voor dynamische planning gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en de uitvoering voor meerdere accounts mogelijk te maken, waarbij gebruikgemaakt wordt van realtime om minder voertuigen zonder lading te laten rijden.

FourKites is de marktleider op het gebied van realtime, end-to-end zichtbaarheid van de toeleveringsketen, waardoor behalve het transport zelf meer inzicht verworven kan worden op het gebied van werving, magazijnen, winkels en nog meer. Het gecombineerde aanbod van de bedrijven duidt op een paradigmaverschuiving in het vermogen van 3T om niet alleen de status en positie van elke zending te kennen, maar ook dynamisch te reageren op wijzigingen in de planning.

"Door 3T-klanten toegang tot de data van FourKites te geven, kunnen ze betere beslissingen nemen en de manier waarop ze transportbedrijven gebruiken, optimaliseren", aldus Marc Boileau, Senior VP Sales en Carrier Operations bij FourKites Europe. "Dat leidt tot lagere kosten voor hen, betere service aan hun klanten waarvoor bijna geen administratieve handelingen meer nodig zijn, en het voorziet hen van de meest nauwkeurige geschatte aankomsttijden die momenteel haalbaar zijn. Het verheugt ons om de krachten te bundelen met het 3T-team om hun klanten beter van dienst te kunnen zijn."

CO2-reducties

3T biedt klanten al meerdere opties om gegevens van transportbedrijven vast te leggen. Met de toevoeging van de realtime-gegevens die FourKites over de toeleveringsketen verstrekt, worden klanten van 3T nu voorzien van alle gegevens die ze nodig hebben om het operationele overzicht compleet te maken en hen uiteindelijk te helpen om zowel de CO2-uitstoot als de kosten te verminderen door hun bedrijfsmiddelen efficiënter te benutten.

"We zien een enorme efficiëntiekans voor zowel verladers als transportbedrijven om sectorbreed op basis van de verstrekte data te voorkomen of te verminderen dat voertuigen onbeladen de weg op gaan. Dat is cruciaal voor het behalen van onze gezamenlijke milieudoelstellingen", aldus Rob, "en dat maakt deze samenwerking zo interessant voor ons."

Dit is slechts één aspect van de verbeterde planning die verladers kunnen bereiken met het 3T-FourKites-partnerschap.

"Het is aannemelijk om een goede prijs te krijgen als een zending aan een lege vrachtwagen gekoppeld kan worden", legt Marc uit, "waardoor de kosten omlaag gaan. Aan de andere kant hebben transportbedrijven ook belang bij minder lege vrachtwagens, waarmee ze de productiviteit van de chauffeur zien verbeteren. Het is win-win-situatie voor alle partijen. Hoe beter het inzicht in het geheel, des te beter de optimalisatie van het transport gepland kan worden."

In maart kondigde FourKites zijn Sustainability Hub aan, die gedetailleerde emissietracking, industriebenchmarks, analyses en scenariomodellering biedt om klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Daarnaast biedt het bedrijf Dynamic Yard® een nieuwe categorie software die traditionele silobeheersoftware koppelt met de realtime data van FourKites en voorspellende ETA's om inzicht te geven in waar chauffeurs oponthoud ondervinden, arbeidsefficiëntie en meer om de wachttijd te verminderen en informatie te verstrekken over strategieën voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Vorig jaar stootten klanten die Dynamic Yard gebruikten, 20% minder CO2 uit dan niet-Dynamic Yard-gebruikers omdat ze hun vrachtwagens efficiënter hebben benut.

Opmerkingen voor redacteuren

Over FourKites®

Het toonaangevende zichtbaarheidsplatform voor toeleveringsketens, FourKites®, breidt zijn zichtbaarheid verder uit dan transport naar werven, magazijnen, winkels en daarbuiten. FourKites volgt dagelijks meer dan 2,5 miljoen zendingen via de weg, het spoor, de oceaan, de lucht, via pakketpost en koeriers en bereikt meer dan 200 landen. FourKites combineert realtime-gegevens en krachtig machineleren om bedrijven te helpen hun end-to-end toeleveringsketens te digitaliseren. Meer dan 1.100 van ’s werelds meest erkende merken, waaronder 9 van de top-10 CPG en 18 van de top-20 van voedsel- en drankenbedrijven, vertrouwen op FourKites om hun bedrijf te transformeren en alertere, efficiëntere en duurzamere toeleveringsketens te ontwikkelen. Ga voor meer informatie naar www.fourkites.com.

Over 3T

3T Logistics en Technology Group is een bekroond SaaS-bedrijf voor transportbeheertechnologie met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, en bedient klanten zoals JCB, Klockner Pentaplast en Kraft Heinz. 3T is in 2000 opgericht als een 4th Party Logistics Provider (4PL) en heeft zich wereldwijd ontwikkeld tot een erkende leverancier van transportmanagementtechnologie (TMS). De visie en missie van het bedrijf zijn sinds de oprichting hetzelfde gebleven: het verbeteren van de service, het verlagen van de kosten voor verladers en transportbedrijven en het elimineren van lege vrachtwagens door samenwerking en slim gebruik van technologie.

Kijk voor meer informatie over 3T op https://www.3t-ltg.com/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.