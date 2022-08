Le partenariat entre 3T et FourKites offre aux clients des avantages accrus en termes de coûts et de durabilité

3T-FourKites partnership offers enhanced cost and sustainability benefits to customers (Graphic: Business Wire)

3T-FourKites partnership offers enhanced cost and sustainability benefits to customers (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--La plateforme leader de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel FourKites® annonce aujourd'hui que ses données sur les transporteurs seront utilisées pour améliorer la plateforme de transport numérique mondiale de 3T.

La transaction conférera aux clients expéditeurs de 3T un accès aux données de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites, en leur fournissant une puissante flexibilité dans la manière dont ils recourent aux transporteurs, réduisant ainsi les coûts et améliorant les initiatives de durabilité.

« La vaste couverture de FourKites concernant les transporteurs européens permet de fournir à nos clients une offre de visibilité plus globale sur les expéditions, dans le cadre de notre logiciel de gestion numérique du transport », a déclaré Rob Hutton, directeur des ventes et du marketing du groupe chez 3T. « Ceci leur confère davantage de flexibilité concernant les transporteurs avec lesquels ils peuvent travailler, en réduisant à la fois les coûts et les émissions de carbone. »

3T est un fournisseur mondial de plateforme de transport numérique SaaS basé au Royaume-Uni, dont les solutions de gestion du transport s’accordent parfaitement avec l’offre de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites. La plateforme basée dans le cloud pionnière de 3T délivre un écosystème expéditeur/transporteur fluide, qui inclut des fonctionnalités telles que l’affectation du transport, la gestion des tarifs et les appels d'offres, ainsi que l’affectation automatique du transporteur. Elle facilite également la collaboration sur la chaîne d'approvisionnement en permettant une planification et une exécution dynamiques basées sur l’IA sur des comptes multiples, en exploitant les données en temps réel pour réduire la circulation à vide des véhicules.

FourKites est le leader du marché de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout en temps réel, qui élargit la visibilité au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et bien plus encore. L’offre combinée des deux entreprises marque un changement de paradigme dans la capacité de 3T à connaître non seulement le statut et la position de chaque expédition, mais également à réagir de manière dynamique aux changements par rapport au plan.

« Le fait de fournir aux clients de 3T un accès aux données de FourKites leur permet de prendre de meilleures décisions, en optimisant la manière dont ils recourent aux transporteurs », a déclaré Marc Boileau, vice-président principal des ventes et des opérations de transporteurs chez FourKites Europe. « Ceci leur confère des avantages en termes de coûts, améliore le service offert à leurs clients en ne nécessitant presque aucune tâche administrative, et leur fournit les heures d'arrivée estimées les plus précises disponibles sur le marché aujourd'hui. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de 3T, afin de mieux soutenir sa clientèle. »

Réduction des émissions de carbone

3T propose d'ores et déjà à ses clients de nombreuses options pour recueillir les données des transporteurs. Néanmoins, grâce à l’ajout des données de la chaîne d'approvisionnement en temps réel de FourKites, les clients de 3T bénéficieront désormais de toutes les données nécessaires pour compléter leur visibilité opérationnelle, et pour leur permettre en fin de compte de réduire à la fois leurs émissions de carbone et leurs coûts, grâce à une amélioration de l’utilisation des ressources.

« Nous voyons là une opportunité d’efficacité considérable à la fois pour les expéditeurs et les transporteurs, grâce à l’utilisation des données afin d’identifier et de réduire les trajets à vide dans l'ensemble de l'industrie. Ceci se révélera crucial pour atteindre nos objectifs collectifs en matière environnementale », a déclaré Rob, « et c’est pourquoi ce partenariat est si intéressant pour nous. »

Il ne s’agit là que de l’un des aspects en termes d’amélioration de la planification que peuvent atteindre les expéditeurs grâce au partenariat entre 3T et FourKites.

« Vous obtiendrez probablement un bon prix en plaçant une expédition sur un camion circulant à vide », a déclaré Marc, « donc les coûts diminuent. Mais les transporteurs ont également moins de trajets à vide, ce qui leur permet d'améliorer la productivité des chauffeurs. Il s'agit donc d'une situation avantageuse pour tous. Plus votre visibilité est bonne, mieux vous pouvez prévoir pour optimiser votre transport. »

En mars, FourKites a annoncé la création de son Centre de durabilité, qui offre un suivi des émissions granulaires, des références sectorielles, des analyses et des modélisations de scénarios, afin de permettre aux clients d’atteindre leurs objectifs de durabilité. En outre, la société propose Dynamic Yard®, nouvelle catégorie de logiciels qui connectent les logiciels de gestion des dépôts traditionnels et cloisonnés avec les données de chaîne d’approvisionnement en temps réel et les heures d'arrivée estimées prédictives de FourKites, afin de fournir des renseignements sur les schémas d’immobilisation des conducteurs, l’efficacité de la main-d'œuvre, et bien plus encore, pour réduire les temps d’arrêt et orienter les stratégies en matière de réduction du carbone. L’an dernier, les clients ayant utilisé Dynamic Yard ont réduit de 20 % leurs émissions de carbone par rapport aux entreprises n’utilisant pas Dynamic Yard, grâce à une réduction des temps d’inactivité des camions.

Notes à l'attention des rédacteurs

À propos de FourKites®

La plateforme mondiale leader de visibilité de la chaîne d’approvisionnement FourKites® étend la visibilité au-delà du simple transport, puisqu’elle s’applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,5 millions d’expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant plus de 200 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d’approvisionnement, de bout en bout. Plus de 1 100 marques parmi les plus connues dans le monde, dont 9 des 10 principaux géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d’approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fourkites.com.

À propos de 3T

3T Logistics and Technology Group est une entreprise de technologies SaaS de gestion du transport primée et basée au Royaume-Uni, dont les clients incluent JCB, Klockner Pentaplast et Kraft Heinz. Créée en 2000 en tant que fournisseur logistique de quatrième partie (4th Party Logistics Provider, 4PL), 3T a évolué pour devenir un fournisseur de technologies de gestion du transport mondialement reconnu. La vision et la mission de la société demeurent les mêmes depuis sa création, et consistent à améliorer les services, à réduire les coûts des expéditeurs et des transporteurs, ainsi qu’à éliminer les trajets à vide, grâce à la collaboration et à l’utilisation intelligente de la technologie.

Pour en savoir plus sur 3T, rendez-vous sur son site Web : https://www.3t-ltg.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.