TotalEnergies SE: Démarrage du plus grand parc éolien offshore d'Écosse

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et son partenaire SSE Renewables annoncent le démarrage de la production d’électricité du parc éolien offshore Seagreen, situé à 27 km au large de la côte d'Angus en Écosse.

La première turbine, sur un total de 114, a été mise en service tôt lundi matin. L’objectif est que le parc représentant une capacité de 1075 MW soit pleinement opérationnel au cours du premier semestre 2023. Le projet Seagreen, d'un coût de 4,3 milliards de dollars, sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse et le plus profond du monde sur fondation fixe puisqu’il est développé par 59 mètres de profondeur d’eau.

« Nous sommes satisfaits de démarrer la production d’électricité sur le site de Seagreen, une première en mer du Nord britannique, » a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renewables de TotalEnergies. « Cela marque une nouvelle étape dans le développement des capacités d’éolien offshore de TotalEnergies. Cette étape contribuera directement à notre objectif d'atteindre 35 GW de capacité d'électricité renouvelable dans le monde en 2025 ».

« Nous parlons souvent des étapes clés qui jalonnent le parcours d'un projet, et Seagreen en a connu un certain nombre à ce jour, mais voir cette turbine tourner dans la mer du Nord et démarrer la production d’électricité en toute sécurité est une réussite fantastique pour tous ceux qui sont liés au projet. Le projet a déjà apporté plusieurs avantages à la communauté locale, à la chaîne d'approvisionnement britannique et, une fois achevé, Seagreen contribuera de manière significative aux objectifs ambitieux de l'Écosse et du Royaume-Uni en matière d'énergie renouvelable, » a déclaré Paul Cooley, directeur de l'éolien en mer chez SSE Renewables.

En juin 2020, TotalEnergies est parvenu à un accord avec SSE Renewables en vue d’acquérir une participation de 51 % dans le projet Seagreen dont la capacité de production s’élève à 1075 mégawatts (MW).

Une fois pleinement opérationnel, le parc sera en mesure de produire environ 5 térawatts-heure (TWh) d’électricité renouvelable par an, soit de quoi alimenter en électricité verte l’équivalent de 1,6 million de foyers.

TotalEnergies et l’éolien offshore au Royaume-Uni

Au cours des deux dernières années, TotalEnergies a renforcé sa présence sur le marché britannique, leader mondial de l’éolien off-shore. En 2020, après avoir pris une participation majoritaire dans Seagreen, TotalEnergies a rejoint les projets d’éolien flottant Erebus (96 MW) et Valorous (300 MW) au Pays de Galles. En février 2021, en partenariat avec Corio Generation, elle a obtenu les droits de développement d’un parc éolien marin de 1,5 GW au large du Lincolnshire (Outer Dowsing). Enfin, en janvier 2022, elle a remporté un nouveau succès en Écosse, aux côtés de Corio Generation et RIDG, avec la concession d’un projet offshore baptisé West of Orkney Windfarm d’une capacité de 2 GW (Scotwind).

À propos de Seagreen

Le projet de parc éolien offshore Seagreen, d'une puissance de 1075 MW, est situé à 27 km au large de la côte d'Angus, dans le firth de la mer du Nord. Fruit d'une coentreprise de 3 milliards de livres sterling entre TotalEnergies (51 %) et SSE Renewables (49 %), Seagreen sera, une fois terminé, le plus grand parc éolien offshore d'Écosse et le plus profond du monde à fond fixe. Pour en savoir plus, consultez le site seagreenwindenergy.com.

TotalEnergies et l’éolien en mer

TotalEnergies développe d’ores et déjà un portefeuille de projets éoliens en mer d’une capacité totale de plus de 11 GW, dont 3/4 d'éolien fixe et 1/4 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projets Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, Valorous et West of Orkney), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan (projet Yunlin), en France (projet Eolmed) et aux Etats-Unis (projet New York Bight, projet Caroline du Nord). La Compagnie a également été qualifiée pour participer à des appels d’offres concurrentiels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, et participera également à des appels d’offres en Norvège, en Pologne.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin juin 2022, la capacité brute installée de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est proche de 12 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).