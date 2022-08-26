Avanci與現代汽車和起亞簽署專利授權合約

美國德州達拉斯--(BUSINESS WIRE)--Avanci宣布與韓國現代汽車集團（Hyundai Motor Company）和起亞株式會社（Kia Corporation）簽署專利授權合約，象徵著獲得Avanci授權的汽車品牌總數已增加到45個。現代汽車公司旗下的Genesis、Hyundai和Kia品牌的聯網車輛將獲得Avanci汽車專利計畫的2G、3G和4G基本專利授權，涵蓋現有的50位專利權利人以及未來加入的權利人的相關專利。

Avanci創辦人兼執行長Kasim Alfalahi表示：「我們非常高興地歡迎韓國的現代汽車和起亞成為Avanci的被授權人。這兩家韓國汽車製造商也是全球領先的行動運輸解決方案供應商。這也意味著Avanci的重要突破，並展現了我們對汽車業的承諾 —— 致力於提供簡單、有效和可預測的專利授權解決方案。」

Avanci透過簡化技術共享流程來改變技術分享的方式。Avanci為汽車製造商提供高效率透明的解決方案，只需透過一份授權合約和固定費用便能為其聯網車輛獲得眾多專利權利人的智慧財產權。全球已有數千萬輛獲得Avanci授權的聯網汽車。

關於 Avanci

Avanci認為在物聯網時代，分享專利技術可以更加簡捷。作為一個處在各個行業之間的獨立中間人，Avanci的一站式解決方案旨在讓專利授權更有效率、便捷和可預測。自2016年成立以來，Avanci透過把利害關係人聚集在這個市場平臺來實現分享和利用創新。擁有標準必要專利的公司透過一份授權合約和一個公平的價格，將他們的創新成果與生產互聯產品的物聯網公司分享。2020年，世界經濟論壇(World Economic Forum)將Avanci評選為技術先鋒，以表彰其在加速物聯網創新方面的貢獻。

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