Avanci与现代汽车和起亚签署专利许可协议

美国得克萨斯州达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Avanci宣布与韩国现代汽车集团（Hyundai Motor Company）和起亚株式会社（Kia Corporation）签署专利许可协议，标志着获得Avanci许可的汽车品牌总数已增加到45个。现代汽车公司旗下的Genesis、Hyundai和Kia品牌的联网车辆将获得Avanci汽车专利项目的2G、3G和4G基本专利许可，涵盖现有的50位专利权利人以及未来加入的权利人的相关专利。

Avanci创始人兼首席执行官Kasim Alfalahi表示：“我们非常高兴地欢迎韩国的现代汽车和起亚成为Avanci的被许可人。这两家韩国汽车制造商也是全球领先的移动出行解决方案提供商。这也意味着Avanci的重要突破，并体现了我们对汽车行业的承诺 —— 致力于提供简单、有效和可预测的专利许可解决方案。”

Avanci通过简化技术共享流程来改变了技术分享的方式。Avanci为汽车制造商提供高效透明的解决方案，只需通过一份许可协议和固定费用便能为其联网车辆获得众多专利权利人的知识产权。全球已有数千万辆获得Avanci许可的联网汽车。

关于 Avanci

Avanci认为在物联网时代，分享专利技术可以更加简捷。作为一个处在各个行业之间的独立中间人，Avanci的一站式解决方案旨在让专利许可更高效、便捷和可预测。自2016年成立以来，Avanci通过把利益相关方聚集在这个市场平台来实现分享和利用创新。拥有标准必要专利的公司通过一份许可协议和一个公平的价格，将他们的创新成果与生产互联产品的物联网公司分享。2020年，世界经济论坛将Avanci评为技术先锋，以表彰其在加速物联网创新方面的贡献。

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