Element et IPCOS annoncent un partenariat visant à accélérer les délais de rentabilisation des initiatives numériques pour les organisations industrielles

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, au salon ACHEMA, Element, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des données d’exploitation pour les industriels mondiaux, a annoncé un partenariat avec IPCOS, fournisseur d’envergure internationale, spécialisé en solutions de numérisation industrielle, et dont l’objectif est d’augmenter l’efficacité et la prévisibilité des usines chimiques clientes, via la plateforme Unify. Grâce à Unify, les données opérationnelles cloisonnées et fragmentées deviennent exploitables, permettant ainsi de fournir des analyses et des conseils spécialisés, partout et à tout moment.

« Notre collaboration étroite avec Element offre aux clients d’IPCOS l’accès à la plateforme prisée Unify qui comble le fossé entre les systèmes d’exécution de la production (MES) et le Cloud. Grâce à Unify, nous pouvons mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des données en intégrant les modèles de données, traditionnels développés au niveau de la couche MES, avec des solutions Cloud modernes. IPCOS considère qu’il s’agira d’un accélérateur significatif de la numérisation dans l’industrie de transformation, générant ainsi une efficacité accrue de leurs opérations de traitement chimique », a déclaré Filip Stroobant, directeur général des actifs numériques, chez IPCOS.

« Nous sommes ravis de nous associer à IPCOS pour autonomiser les opérateurs de l’industrie chimique, qui se démènent pour transformer leurs données d’exploitation à croissance exponentielle en un actif générateur de valeur, dans le but d’accélérer la prise de décisions de leurs collaborateurs. Ensemble, IPCOS et Element leur donnent les moyens de mettre à profit les données d’exploitation pour obtenir des informations analytiques qui améliorent le temps de fonctionnement, la résilience, la durabilité et les bénéfices », a ajouté Andy Bane, PDG d’Element.

Ensemble, IPCOS et Element accélèrent le développement des solutions numériques qui maximisent l’efficacité et la durabilité des opérations dans les installations industrielles. Les connaissances approfondies des initiatives centrées sur les données, d’IPCOS et sa capacité à optimiser la valeur des opérations industrielles, pour ses clients, sont encore renforcées par la plateforme de gestion des données d’exploitation, Unify, laquelle aide les clients à réaliser leurs initiatives de transformation numérique plus rapidement, à moindre coût, et à une plus grande échelle.

Element exposera au salon ACHEMA à Francfort, en Allemagne, du 22 au 26 août 2022. Visitez le stand Element (Hall 11.0, Stand F54) pour en savoir plus sur le partenariat de la société avec IPCOS, et obtenir une démonstration de la plateforme Unify, et/ou lisez le blog Element ici.

À propos d’Element

Element est l’un des principaux fournisseurs de logiciels dans le domaine de la gestion des données d’exploitation. Element Unify assure l’autonomie des collaborateurs en leur permettant d’accéder à des données d’exploitation qui accélèrent leur prise de décision, générant ainsi un avantage financier. Les clients d’Element représentent un chiffre d’affaires de plus de 750 milliards USD, 500 milliards USD d’actifs fixes, et 450 000 employés. Pour en savoir plus sur Element, rendez-vous sur elementanalytics.com, et suivez la société sur LinkedIn et Twitter.

À propos d’IPCOS

IPCOS est un fournisseur de services qui maximise la performance des actifs de ses clients dans les industries chimiques et énergétiques internationales. Les experts d’IPCOS mettent en œuvre une technologie de pointe, sur mesure, destinée à accroître l’efficacité opérationnelle des usines, et intégrer les technologies de l’information aux flux de travail des clients, pour améliorer les processus industriels. Fort de sa solide expérience, IPCOS est un fournisseur de confiance, offrant des solutions uniques, basées sur l’ingénierie, et indépendantes de la technologie, qui combinent les connaissances du domaine et le savoir-faire technologique. Pour en savoir plus, consultez IPCOS.com, et suivez la société sur LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.