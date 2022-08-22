彪馬形象大使、歐洲田徑錦標賽冠軍Gianmarco Tamberi暢談「唯有不凡」

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在榮獲首枚金牌六年之後，Tamberi重奪歐洲田徑錦標賽冠軍，並在運動用品公司彪馬的視訊訪談中談及他保持頂級競賽狀態的動力。

彪馬藉由「唯有不凡」(Only See Great)活動探討其品牌形象大使的職涯之路。他們講述自己追求不凡成就的親身經歷，分享如何傾聽自己的心聲並發現無人能夠看到的願景。

在訪談中，Gianmarco談論了他的首次成功經歷和在東京奧運會上的超凡表現。

「我當天的感受和幸福感甚至超乎了我的想像，真的是呼之欲出，我整個人都心花怒放。」

Tamberi在共享奧運冠軍頭銜時真正展現了奧運精神的內涵，對他而言，這是一件很自然的事。「如果我們兩個人都能懷著幸福感，帶著勝利的驕傲而榮歸故里，那就再好不過了。我甚至從來沒有想過另外一個結果，因此我對於這個決定一點都不後悔。我們會永遠記住這一時刻，而且我確信，除了我們倆之外，還有很多人會將此刻銘記在心。」

彪馬「唯有不凡」活動的構想是受到文化偶像、企業家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter的啟發。他是第一個提出該理念的人，他表示：「唯有不凡，拒絕尚可，拒絕妥協。我們應始終努力，成就不凡，成就永恆。」

如欲觀看Gianmarco的完整訪談，請點選此處。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.4萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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