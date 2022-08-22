彪马形象大使、欧洲田径锦标赛冠军Gianmarco Tamberi畅谈“唯有不凡”

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在荣获首枚金牌六年之后，Tamberi重夺欧洲田径锦标赛冠军，并在体育用品公司彪马的视频访谈中谈论了其保持顶级竞赛状态的动力。

彪马通过“唯有不凡”(Only See Great)活动展示了其品牌形象大使的职业道路。各位形象大使讲述了其通往不凡成就的亲身经历，分享了如何倾听自己的心声并发现无人能够看到的愿景。

在访谈中，Gianmarco谈论了其首次成功经历和在东京奥运会上的超凡表现。

“ 我当天的感受和幸福感甚至超乎了我的想象，真的是呼之欲出，我整个人都乐开了花。”

Tamberi在共享奥运冠军头衔时真正展现了奥运精神的内涵，他自己觉得是一件很自然的事情。“ 如果我们两个人都能怀着幸福感，带着胜利的自豪而荣归故里，那就再好不过了。我甚至从来没有想过另外一个结果，因此我对于这个决定一点都不后悔。我们会永远记住这一时刻，而且我确信，除了我们俩之外，铭记这一时刻的将大有人在。”

彪马“唯有不凡”活动理念的灵感源于文化偶像、企业家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。作为第一个提出该理念的人，他表示：“ 唯有不凡，拒绝尚可，拒绝妥协。我们应始终努力，成就不凡，成就永恒。”

如需观看Gianmarco的完整访谈，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.4万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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