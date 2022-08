Embaixador da PUMA e campeão europeu Gianmarco Tamberi participa de “Only See Great”

Six years after his first gold medal, Tamberi takes back the European title and speaks about his motivation to keep performing at the highest level in a video interview with sports company PUMA. (Photo: Business Wire)

Six years after his first gold medal, Tamberi takes back the European title and speaks about his motivation to keep performing at the highest level in a video interview with sports company PUMA.

Six years after his first gold medal, Tamberi takes back the European title and speaks about his motivation to keep performing at the highest level in a video interview with sports company PUMA.

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--Seis anos depois da sua primeira medalha de ouro, Tamberi recuperou o título europeu e falou sobre sua motivação para continuar atuando no mais alto nível em uma vídeo entrevista com a empresa esportiva PUMA.

Com a campanha “Only See Great”, a PUMA explora a carreira de seus embaixadores de marca, enquanto eles comentam sobre suas buscas pessoais pela grandeza, ouvindo seus corações e encontrando uma ponto de vista exclusivo.

Na entrevista, Gianmarco citou seus primeiros sucessos e o desempenho extraordinário nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“ Aquele sentimento que eu tive naquele dia, aquela felicidade que eu nem imaginava que pudesse existir... É algo que estava saindo do meu corpo. Meu coração estava explodindo.”

Tamberi realmente mostrou o que é o espírito olímpico ao dividir o primeiro lugar. Para ele, parecia algo natural. “ Se ambos podem voltar felizes para casa. Com orgulho do feito conseguido. É muito melhor. Nós não pensamos em nenhum momento que o final poderia ter sido diferente, então eu nunca vou me arrepender dessa decisão. Vamos nos lembrar disso para sempre e tenho certeza de que não seremos os únicos.”

A ideia da campanha “Only See Great” da PUMA foi inspirada no ícone cultural, empresário e filantropo Shawn “Jay-Z” Carter, que disse pela primeira vez: “ Eu só vejo o ótimo. Eu não vejo o bom. Eu não vejo o meio-termo. Devemos sempre nos esforçar para fazer algo grande, algo que perdure.”

Para assistir à entrevista completa com Gianmarco, clique AQUI.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 14 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.