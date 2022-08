Le champion d’Europe et ambassadeur de PUMA Gianmarco Tamberi parle de la campagne « Only See Great »

Six years after his first gold medal, Tamberi takes back the European title and speaks about his motivation to keep performing at the highest level in a video interview with sports company PUMA. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Six ans après avoir remporté sa première médaille d'or, Tamberi s’empare à nouveau du titre de champion d’Europe et s'exprime sur ce qui le motive à rester performant au plus haut niveau dans une vidéo réalisée par la marque de sport PUMA.

Avec sa campagne « Only See Great », PUMA explore la carrière de ses ambassadeurs, alors qu'ils partagent leur trajectoire vers le sommet, la passion qui les anime et leur recherche d'une vision unique de leur discipline.

Dans l'interview, Gianmarco revient sur ses premières victoires et ses extraordinaires performances aux Jeux olympiques de Tokyo.

« J’ai ressenti ce jour-là un bonheur inimaginable. Mon corps exprimait quelque chose tandis que mon cœur était en train d’exploser. »

En partageant la première marche du podium, Tamberi a véritablement fait preuve d'esprit olympique. Pour lui, c'était tout à fait normal. « C'était beaucoup mieux de repartir tous les deux, heureux et fiers de ce que nous avons accompli. Ce dénouement était pour nous une évidence et je ne regretterai jamais cette décision. Cela restera gravé pour toujours dans nos mémoires et je suis sûr que beaucoup d'autres s'en souviendront. »

L'idée qui sous-tend la campagne de PUMA « Only See Great » s'inspire de l'icône culturelle, entrepreneur et philanthrope Shawn « JAY-Z » Carter qui le premier a déclaré : « Je ne vois que ce qui est grand. Faire quelque chose bien, ça ne me suffit pas. Les compromis, je n'en veux pas. Nous devrions uniquement viser la grandeur, car elle seule dure. »

Pour visionner l'interview de Gianmarco dans son intégralité, cliquez ICI.

