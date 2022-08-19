Elliptic Labs与一家新的智能手机客户签署软件许可

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™ 的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)宣布与名列全球十大智能手机制造商之一的新客户签署许可协议。该合同的签署将促使客户的智能手机搭载Elliptic Labs 的 AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®。

Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 表示：“我们很高兴能获得更多新手机客户的认可，这也为我们在智能手机市场赢得了更多份额。我们的 AI Virtual Proximity Sensor™ 是一个100% 纯软件的传感器，为那些致力打造更智能、更环保、更便捷设备的全球智能手机制造商们提供了明确的适用价值 。”

AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY（AI 虚拟接近传感器）

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现稳定的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。