Brainvest Wealth Management annuncia la nomina di Jan Gunnar Karsten a CEO per il Brasile e di Fernando Gelman a CEO mondiale

Alex Gorra (left) Chief Growth Officer of Brainvest with Fernando Gelman (center) Global CEO of Brainvest, and Jan Gunnar Karsten (right) Brazil CEO of Brainvest (Photo: Business Wire)

Alex Gorra (left) Chief Growth Officer of Brainvest with Fernando Gelman (center) Global CEO of Brainvest, and Jan Gunnar Karsten (right) Brazil CEO of Brainvest (Photo: Business Wire)

SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--Brainvest Wealth Management (Brainvest) dà il benvenuto a Jan Gunnar Karsten, CFA e CFP, a CEO per il Brasile e partner dell'azienda; succede a Fernando Gelman, che assume ora la carica di CEO mondiale. Obiettivo di questa iniziativa congiunta è consolidare e accelerare la crescita nazionale e internazionale del multi-family office e scrivere un nuovo capitolo nella sua storia.

Karsten punta a focalizzarsi sulla creazione di un chiaro percorso per Brainvest e ad aumentare la portata del suo ecosistema in tutta l'America Latina. Nel contempo Gelman concentrerà il proprio impegno nel mondo a supporto dei CEO di ciascuna unità in Svizzera, in Brasile e negli Stati Uniti.

Le nomine consolidano Brainvest come attore di primo piano nello spazio globale dei multi-family office e attuano un programma strategico avviato nel 2019, con l'arrivo di Alexander Gorra a partner, a cui ha fatto seguito l'acquisizione del 20% dell'azienda da parte di Merchant Investment Management (Merchant) alla fine dello scorso anno.

"Attualmente Brainvest vanta un portafoglio di clienti con aspettative e obiettivi sempre più complessi; la strategia che adottiamo, quindi consiste nel migliorare in modo continuativo la struttura, i servizi e il capitale umano dell'azienda", ha commentato Gelman.

Grazie alla sua approfondita conoscenza del settore e all'esperienza eccezionale, Karsten è ben posizionato per il successo con questo incarico in Brasile. Dal 2016 ha guidato Julius Baer Family Office, il maggior multi-family office del paese latinoamericano, a seguito della fusione tra GPS e Reliance. Fino al 2011 è stato un alto dirigente bancario presso Matrix, BankBoston, Citi e UBS, e quindi apporta una storia di crescita nel suo ruolo in Brainvest.

"Siamo entusiasti dell'arrivo nel team di Jan, che guiderà il nostro impegno in Brasile", è stata la dichiarazione di Alex Gorra, partner e direttore della Strategia e della Crescita. "Da tempo ha stabilito rapporti amichevoli con l'azienda e ammiriamo il suo successo professionale. Quando abbiamo puntato a rafforzare il ruolo dirigenziale nel nostro ufficio nell'America Latina, Jan si è chiaramente dimostrato un leader nell'attuazione concreta dei progetti".

"Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e l'esperienza di Jan rappresenterà un ulteriore supporto per le famiglie nel complesso panorama finanziario in Brasile, e non solo", ha aggiunto Marc Spilker, presidente esecutivo di Merchant. "La prospettiva globale di questo professionista sarà inestimabile per le community di Brainvest e di Merchant".

Karsten supporterà anche l'espansione dei team dirigenziali per le relazioni internazionali di Brainvest, rafforzando il valore di base dell'azienda: fornire una sofisticata gestione finanziaria agli investitori internazionali, che puntano costantemente a creare offerte di investimento uniche e nettamente superiori agli standard. In qualità di partner di Merchant Investment Management, Brainvest vanta una rete di oltre 55 gestori patrimoniali indipendenti e asset globali in gestione (AUM) per 150 miliardi di dollari USA.

Tim Bello, co-fondatore e Managing Partner presso Merchant, evidenzia la forza propulsiva di Brainvest verso l'espansione: "Ci concentriamo su un tocco locale, ma dalla portata globale, e Brainvest è esclusivamente posizionata nella community Merchant per incorporare queste caratteristiche. Brainvest è un'azienda mondiale dotata di una competenza regionale e lavora con gestori patrimoniali qualificati per servire i clienti con esigenze estremamente diversificate. L'arrivo di Jan nel team rappresenta un valore aggiunto incredibile per tutto l'ecosistema di Merchant".

"In qualità di multi-family office indipendente che serve i clienti con modalità uniche, ci stiamo posizionando come riferimento naturale per i gestori patrimoniali dell'America Latina che puntano a espandere la loro attività su scala internazionale", ha concluso Gelman.

Informazioni su Brainvest Wealth Management

Fondata nel 2003, Brainvest è un multi-family office e una società di investimenti a pieno servizio per famiglie e imprenditori. Brainvest è presente negli Stati Uniti, in Svizzera e in Brasile, al servizio di clienti internazionali e statunitensi.

Brainvest propone soluzioni globali e indipendenti in aree come Gestione degli investimenti (asset liquidi e privati), Pianificazione della successione, Pianificazione immobiliare/finanziaria, Sistemi di consolidamento, Gestione del rischio e Gestione di soggetti fiscali e offshore. Brainvest fornisce soluzioni di governance personalizzate e per patrimoni familiari, a garanzia di proposte complete e su misura.

Tramite la divisione Alternative Capital Management (ACM), Brainvest investe massicciamente da oltre 12 anni in asset privati; l'azienda dispone di un team dedicato per gli asset privati che opera in tre continenti per creare, strutturare, gestire e supervisionare tutti gli investimenti all'insegna della governance.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.