Esri攜手RB Rail AS建設歐盟永續鐵路基礎建設

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全長870公里的波羅的海鐵路(Rail Baltica)專案跨越愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三個波羅的海國家，並因此分成了幾段。Rail Baltica是該地區正在進行中的電氣化鐵路基礎建設專案，目標是在各參與國之間提供永續的客運和貨運服務，並改善中歐和北歐之間的鐵路連接。為幫助工程師規劃、建設和管理維護任務並進行改進，RB Rail AS和全球定位智慧領域的領導者Esri已簽署一項企業協議，將把地理資訊系統(GIS)軟體整合至所有專案段。

波羅的海鐵路合資公司RB Rail AS的虛擬設計和施工部門負責人Raitis Bušmanis表示：「隨著波羅的海鐵路專案的進展，需要管理的資料量及GIS使用者的需求呈現大幅成長趨勢，為確保波羅的海鐵路專案中GIS能力得到加強，與Esri簽署企業協議是順理成章的選擇。」

Esri的ArcGIS軟體將作為連接樞紐，讓所有資產資料都能夠在統一的空間資料庫中儲存和處理。此系統還將作為實現波羅的海鐵路數位分身的基礎。該數位分身是整個鐵路營運基礎建設的虛擬模型。

Bušmanis繼續道：「GIS技術具備通用性，可整合多種資料格式，與專案合作夥伴輕鬆分享各種資訊，如審查設計資料、監控施工進度、追蹤截止期限，以及管理和維護資產登記冊等。我們相信，在這些階段收集設計和施工資料將在營運和維護階段產生巨大收益，使維運更有效率，更具成本效益。高品質的結構化資料是保障波羅的海鐵路數位基礎建設永續營運的關鍵因素，而Esri的ArcGIS解決方案可幫助我們實現這項目標。」

全新GIS系統的整體地理學方法支援鐵路人員在近乎即時的情況下做出必要調整，從而規劃出對環境影響更少的路線。

負責歐洲運輸市場的Esri國際業務發展負責人Ian Koeppel表示：「我們很榮幸能與RB Rail AS簽署這項協議。這代表著GIS在該企業中成為所有系統的基礎系統。支援這些大型國際專案建立可智慧定位的數位分身，是朝著建設永續的歐洲基礎建設網路邁出的一大步。」

如需瞭解更多Esri技術如何幫助改善基礎建設發展的資訊，請造訪esri.com/en-us/industries/infrastructure-management。

關於波羅的海鐵路

波羅的海鐵路是波羅的海各國歷史上規模最大的鐵路基礎建設施專案。該鐵路採用標準軌距連接愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，並進一步連接到波蘭及其他國家，為這些國家帶來了獨特的機會。這條新建的混合用途鐵路彌補了北海-波羅的海核心網路走廊的缺失環節，將提供一系列客運和貨運服務，連接各大城市、城鎮、港口和機場，為民眾和企業服務。

更多資訊請造訪：www.railbaltica.org

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大公司、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際經銷商和合作夥伴遍佈六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供本地支援。憑藉其對地理空間資訊技術開創性的承諾，Esri為數位化轉型、物聯網(IoT)和先進分析設計最具創新力的解決方案。敬請造訪我們的網站：esri.com。

© 2022 Esri版權所有。保留所有權利。Esri、Esri地球標誌、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com為Esri在美國、歐洲共同體或其他司法管轄區的商標、服務商標或註冊商標。本新聞稿提及的其他公司和產品或服務可能是其各自商標所有者的商標、服務商標或註冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。