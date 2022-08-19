Esri携手RB Rail AS建设欧盟可持续铁路基础设施

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全长870公里的波罗的海铁路(Rail Baltica)项目跨越爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三个波罗的海国家，并因此分成了几段。Rail Baltica是该地区正在进行中的电气化铁路基础设施项目，目标是在各参与国之间提供可持续的客运和货运服务，并改善中欧和北欧之间的铁路连接。为帮助工程师规划、建设和管理维护任务并进行改进，RB Rail AS和全球定位智能领域的领导者Esri已签署一项企业协议，将把地理信息系统(GIS)软件整合至所有项目段。

波罗的海铁路合资公司RB Rail AS的虚拟设计和施工部门负责人Raitis Bušmanis表示：“随着波罗的海铁路项目的进展，需要管理的数据量及GIS用户的需求呈现大幅增长趋势，为确保波罗的海铁路项目中GIS能力得到加强，与Esri签署企业协议是顺理成章的选择。”

Esri的ArcGIS软件将作为连接枢纽，让所有资产数据都能够在统一的空间数据库中存储和处理。此系统还将作为实现波罗的海铁路数字孪生的基础。该数字孪生是整个铁路运营基础设施的虚拟模型。

Bušmanis继续道：“GIS技术具备通用性，可整合多种数据格式，与项目合作伙伴轻松分享各种信息，如审查设计数据、监控施工进度、跟踪截止期限，以及管理和维护资产登记册等。我们相信，在这些阶段收集设计和施工数据将在运营和维护阶段产生巨大收益，使运维更高效，更具成本效益。高质量的结构化数据是保障波罗的海铁路数字基础设施可持续运营的关键因素，而Esri的ArcGIS解决方案可帮助我们实现这一目标。”

全新GIS系统的整体地理学方法支持铁路人员在近乎实时的情况下做出必要调整，从而规划出对环境影响更少的路线。

负责欧洲运输市场的Esri国际业务发展负责人Ian Koeppel表示：“我们很荣幸能与RB Rail AS签署这一协议。这代表着GIS在该企业中成为所有系统的基础系统。支持这些大型国际项目创建可智能定位的数字孪生，是朝着建设可持续的欧洲基础设施网络迈出的一大步。”

如需了解更多Esri技术如何帮助改善基础设施发展的信息，请访问esri.com/en-us/industries/infrastructure-management。

关于波罗的海铁路

波罗的海铁路是波罗的海各国历史上规模最大的铁路基础设施项目。该铁路采用标准轨距连接爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，并进一步连接到波兰及其他国家，为这些国家带来了独特的机遇。这条新建的混合用途铁路弥补了北海-波罗的海核心网络走廊的缺失环节，将提供一系列客运和货运服务，连接各大城市、城镇、港口和机场，为民众和企业服务。

更多信息请访问：www.railbaltica.org

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri的地区办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲的100多个国家，能够为客户提供本地支持。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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