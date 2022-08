Esri colabora com RB Rail AS para construir infraestrutura ferroviária sustentável na UE

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Os 870 quilômetros do projeto Rail Baltica são divididos em várias seções em cada um dos três países bálticos: Estônia, Letônia e Lituânia. O objetivo do Rail Baltica, um projeto de infraestrutura ferroviária elétrica em andamento na região, é fornecer serviços sustentáveis de transporte de passageiros e carga entre os países participantes e melhorar as conexões ferroviárias entre o centro e o norte da Europa. Para ajudar os engenheiros a planejar, construir e gerenciar tarefas de manutenção para fazer melhorias, a RB Rail AS e a Esri, líder global em inteligência de localização, assinaram um acordo empresarial para integrar o software de sistema de informações geográficas (GIS) em todas as unidades do projeto.

“À medida que o projeto Rail Baltica avança, a quantidade de dados que precisam ser gerenciados cresce significativamente, assim como as necessidades dos usuários do GIS, então o acordo empresarial da Esri foi uma escolha natural para garantir o fortalecimento dos recursos do GIS no projeto Rail Baltica”, disse Raitis Bušmanis, chefe do departamento de Design e Construção Virtual da RB Rail AS, a joint venture do Rail Baltica.

O software ArcGIS da Esri será usado como um hub de conexão e todos os dados de ativos serão armazenados e processados em um banco de dados espacial unificado. O sistema também servirá de base para a implementação do gêmeo digital do Rail Baltica, um modelo virtual de toda a infraestrutura operacional da ferrovia.

“A tecnologia GIS é universal e permite a integração de vários formatos de dados e o fácil compartilhamento de informações com os parceiros do projeto — por exemplo, para revisar dados de projeto, monitorar o progresso da construção, rastrear prazos e gerenciar e manter registros de ativos”, acrescentou Bušmanis. “Acreditamos que a coleta dos dados de projeto e construção durante essas etapas trará um grande benefício durante as fases de operação e manutenção, tornando-as mais eficientes e econômicas. Dados estruturados e de boa qualidade são componentes essenciais para garantir operações sustentáveis da infraestrutura digital do Rail Baltica, e as soluções ArcGIS da Esri podem nos ajudar a chegar lá”.

A abordagem geográfica holística que o novo sistema GIS trará também permite que a equipe ferroviária faça os ajustes necessários quase em tempo real e planeje rotas que tenham menor impacto ambiental.

“Estamos orgulhosos em assinar este acordo com a RB Rail AS, que representa a aplicação do GIS em toda a empresa como a base de um sistema de sistemas”, disse Ian Koeppel, líder de desenvolvimento de negócios internacionais da Esri para mercados de transporte na Europa. “Permitir que esses grandes projetos internacionais criem gêmeos digitais com inteligência de localização é um grande passo para a construção de uma rede de infraestrutura europeia sustentável”.

Para saber mais sobre como a tecnologia da Esri está ajudando a melhorar o desenvolvimento de infraestrutura, visite esri.com/en-us/industries/infrastructure-management.

Sobre o Rail Baltica

Rail Baltica é o maior projeto de infraestrutura ferroviária da história dos Estados Bálticos, oferecendo oportunidades únicas ao ligar a Estônia, Letônia e Lituânia com uma ferrovia de bitola padrão, além da Polônia e outros locais. A nova linha de uso misto, que faz a conexão perdida do corredor da rede principal do Mar do Norte-Báltico, oferecerá suporte a uma variedade de serviços de passageiros e carga — conectando cidades, vilas, portos e aeroportos e atendendo pessoas e empresas.

Mais informações: www.railbaltica.org

Sobre a Esri

A Esri — líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento — ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando melhorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, no estado norte-americano da Califórnia, a Esri tem seu software implementado em mais de 350 mil organizações em todas as regiões do mundo, e em mais de 200 mil instituições nas Américas, Ásia, no Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, incluindo empresas da lista Fortune 500, instituições governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países, em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a internet das coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

