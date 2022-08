REDLANDS, Californië--(BUSINESS WIRE)--De 870 kilometer van Rail Baltica is verdeeld in verschillende secties over elk van de drie Baltische landen: Estland, Letland en Litouwen. Rail Baltica, een lopend project voor elektrische spoorinfrastructuur in de regio, heeft tot doel een duurzame passagiers- en vrachtdienst tussen deelnemende landen te bieden en de spoorverbindingen tussen Midden- en Noord-Europa te verbeteren. Om ingenieurs te helpen bij het plannen, bouwen en beheren van onderhoudstaken om verbeteringen aan te brengen, hebben RB Rail AS en Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-intelligentie, een ondernemingsovereenkomst getekend om geografische informatiesysteem (GIS)-software te integreren in alle projecteenheden.

“Naarmate het Rail Baltica-project vordert, groeit de hoeveelheid gegevens die moet worden beheerd aanzienlijk, evenals de behoeften van de GIS-gebruikers, dus de Esri Enterprise Agreement was een logische keuze om de mogelijkheden van GIS in het Rail Baltica-project te versterken “, zegt Raitis Bušmanis, hoofd van de afdeling Virtual Design and Construction van RB Rail AS, de joint venture van Rail Baltica.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.