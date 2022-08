Esri collabore avec RB Rail AS afin de bâtir des infrastructures ferroviaires durables dans l’UE

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Les 870 kilomètres de Rail Baltica sont divisés en plusieurs sections dans chacun des trois pays baltes : l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. En tant que projet d’infrastructure ferroviaire électrique actuellement en cours dans la région, Rail Baltica a pour objectif de fournir un service de passagers et de fret, durable entre les pays participants, et d’améliorer les connexions ferroviaires entre l’Europe centrale et l’Europe du Nord. Afin de permettre aux ingénieurs de planifier, créer et gérer les tâches de maintenance destinées à apporter des améliorations, RB Rail AS et Esri, leader mondial en intelligence géospatiale, ont signé un accord d’entreprise visant à intégrer des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), au sein de toutes les unités du projet.

« À mesure que progresse le projet de Rail Baltica, la quantité de données à gérer augmente considérablement, tout comme les besoins de ses utilisateurs de SIG, c’est pourquoi l’accord d’entreprise avec Esri s’est avéré un choix naturel pour veiller au renforcement des capacités de SIG dans le cadre du projet de Rail Baltica », a déclaré Raitis Bušmanis, responsable du département Conception virtuelle et construction, chez RB Rail AS, coentreprise de Rail Baltica.

Le logiciel ArcGIS d’Esri sera utilisé en tant que plateforme de connexion, et toutes les données d’actifs seront stockées et gérées dans une base de données spatiale unifiée. Le système servira également de base à la mise en œuvre du jumeau numérique de Rail Baltica, modèle virtuel de l’intégralité de l’infrastructure opérationnelle de la société ferroviaire.

« La technologie de SIG est universelle et permet l’intégration de nombreux formats de données, ainsi que le partage simplifié d’informations avec les partenaires du projet, afin par exemple d’examiner les données de conception, surveiller les progrès de construction, suivre les échéances, ainsi que gérer et tenir à jour les registres des actifs », a poursuivi M. Bušmanis. « Nous sommes convaincus que la collecte des données de conception et de construction au cours de ces différentes étapes offrira un avantage considérable pendant les phases d’exploitation et de maintenance, en les rendant plus efficaces et plus rentables. Des données structurées et de bonne qualité constituent des éléments clés pour garantir l’exploitation durable de l’infrastructure numérique de Rail Baltica, et les solutions ArcGIS d’Esri nous permettront d’y parvenir. »

L’approche géographique globale qu’offrira le nouveau système de SIG permet également au personnel ferroviaire de procéder en temps quasi réel aux ajustements nécessaires, et de planifier les trajets pour engendrer un impact environnemental moindre.

« Nous sommes fiers de signer cet accord avec RB Rail AS, qui représente l’application des SIG dans l’ensemble de son entreprise en tant que fondement d’un système de systèmes », a confié pour sa part Ian Koeppel, responsable du développement commercial international d’Esri pour les marchés du transport en Europe. « Le fait de permettre à ces grands projets internationaux de créer des jumeaux numériques géo-intelligents constitue une étape majeure en direction de l’établissement d’un réseau d’infrastructures européennes durables. »

Pour en savoir plus sur la manière dont les technologies d’Esri améliorent le développement des infrastructures, rendez-vous sur esri.com/en-us/industries/infrastructure-management.

À propos de Rail Baltica

Rail Baltica est le plus grand projet d’infrastructures ferroviaires dans toute l’histoire des pays baltes ; il offre des opportunités uniques en connectant non seulement l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie grâce à une voie ferrée à écartement standard, mais également en reliant la Pologne et d’autres pays. La nouvelle ligne à usage mixte, qui comble le chaînon manquant du corridor de réseau central entre la mer du Nord et la région de la Baltique, permettra d’offrir tout un éventail de services de passagers et de fret, en reliant les villes, les villages, les ports et les aéroports, au service des particuliers, comme des entreprises.

En savoir plus sur : www.railbaltica.org

À propos d’Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d’Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d’Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d’autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.