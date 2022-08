WEG junta-se à comunidade de clientes da Logility

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Logility, Inc., líder em inovação em supply chain que impulsiona a empresa sustentável e resiliente, foi escolhida pela WEG para apoiar a gestão global da sua rede de fornecimento com a Logility Digital Supply Chain Platform.

Com sede no Brasil, a WEG é uma fornecedora líder mundial de equipamentos e soluções eletroeletrônicos. Fundada em 1961, a empresa em rápido crescimento fabrica atualmente 19 milhões de motores elétricos anualmente. A WEG escolheu a sofisticada ferramenta de planejamento de procura da Logility para apoiar o reabastecimento de estoque no seu negócio de distribuição nos Estados Unidos.

“ As supply chains de hoje proporcionam resiliência e apoiam a necessidade de detectar e responder rapidamente a mudanças no mercado, transformando desafios em oportunidades de crescimento”, afirmou Paulo Sérgio dos Santos, Diretor de Informação da WEG. “ A equipe da Logility reservou tempo para se familiarizar com os processos de planejamento e desafios únicos da WEG, aproveitando os estoques de toda a nossa rede global, e estamos convictos de que as suas soluções terão um impacto positivo na nossa empresa.”

“ A WEG está no meio de uma expansão significativa e precisa de um parceiro tecnológico que possa ajudar a prever, planejar, executar e evoluir para dar continuidade ao crescimento”, disse Allan Dow, presidente da Logility. “ A parceria com a WEG é uma honra para nós, e damos-lhes as nossas boas-vindas à nossa comunidade de profissionais inovadores de supply chain.”

Sobre a Logility

Acelerando a supply chain digital sustentável, a Logility ajuda as empresas a aproveitar novas oportunidades, detectar e reagir a mudanças na dinâmica do mercado e administrar a complexidade dos seus negócios globais com maior rentabilidade. A plataforma de supply chain digital da Logility® alavanca uma combinação inovadora de inteligência artificial (IA) e análises avançadas para automatizar o planejamento, acelerar os tempos de ciclo, aumentar a precisão, melhorar o desempenho operacional, transpor a mentalidade de silo nas empresas e oferecer maior visibilidade. A plataforma baseada em SaaS da Logility transforma processos de S&OP (planejamento de vendas e operações) e IBP (planejamento comercial integrado); planejamento de demanda, estoque e reposição; compras globais; gestão de qualidade e compliance; gestão do ciclo de vida dos produtos; otimização de oferta e estoque; planejamento e programação de produção; planejamento, sortimento e alocações de mercadorias para o varejo. Entre os clientes da Logility destacam-se Big Lots, Husqvarna Group, Parker Hannifin, Sonoco Products e Red Wing Shoe Company. A Logility é uma subsidiária integral da American Software, Inc. (NASDAQ: AMSWA). Para obter informações sobre como a Logility pode ajudar a sua empresa a tomar decisões mais inteligentes e rápidas, acesse www.logility.com.

Informações sobre o WEG

Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando no setor de bens de capital com enfoque em motores elétricos, geração e transformadores de energia, produtos e sistemas de eletrificação, automação e digitalização. A WEG destaca-se na inovação, constantemente desenvolvendo soluções para atender às principais tendências em eficiência energética, energia renovável e mobilidade elétrica. Com fábricas em 12 países e presentes em mais de 135 países, a empresa tem mais de 37.000 funcionários em todo o mundo. A receita líquida da WEG atingiu 23,6 bilhões de dólares em 2021, sendo que 54% vieram dos mercados externos.

