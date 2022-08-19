Catheon Gaming和Polygon宣佈建立首選區塊鏈遊戲夥伴關係

香港和雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Catheon Gaming（簡稱“Catheon”）是全球成長最快的整合型區塊鏈遊戲和娛樂平臺。該公司和一流的以太坊第二層擴充解決方案公司Polygon Studios今天宣佈建立首選區塊鏈遊戲夥伴關係。這一合作夥伴關係將Catheon的世界級區塊鏈遊戲和元宇宙專長與Polygon的革命性區塊鏈技術相結合，使開發者能夠以較低交易費用建構可擴充的用戶友善型去中心化應用程式(dApp)，同時無需犧牲安全性。

透過此次合作，Polygon將支援Catheon Gaming的遊戲作品Onigiri和Cosmic Break在其網路上推出。Cosmic Break和Onigiri均為依靠自身優秀品質在日本本土大獲成功的動漫系列作品。而動漫在國際受眾中的受歡迎程度正日益提高，特別是在遊戲界。借助旗下的優秀作品，Catheon Gaming將能夠吸引數百萬玩家進入Polygon的Web3生態系統。

Catheon Gaming創辦人兼共同執行長William Wu表示：「此次合作體現了雙方將優質娛樂和遊戲引進區塊鏈並將用戶體驗放在首位的共同願景。我們很高興能與Polygon Studios攜手合作，在Polygon網路上推出Onigiri和Cosmic Break。鑑於Polygon對速度、可擴充性和成本的重視，我們相信該公司是Catheon Gaming進一步推進多鏈策略的理想合作夥伴。」

Polygon Studios全球遊戲業務開發主管Urvit Goel表示：「Catheon Gaming已成為Web3領域極具前途且內容全面的遊戲開發中心，致力於將符合主流標準的遊戲引進區塊鏈，這讓我們全體團隊成員感到無比興奮。我們迫不及待地想要看到，在未來幾個月和幾年中，Catheon Gaming所付出的辛勤努力將在Polygon上結出碩果。」

Onigiri是深受玩家喜愛的大型多人線上角色扮演遊戲(MMORPG)，以快節奏的動作、「玩家對抗環境」的遊戲方式充分展現出古代日本之美。Onigiri於2013年推出，全球下載量超過500萬人次。在Catheon Gaming的大力支持下，Onigiri將成為區塊鏈領域首批日式「邊玩邊賺」(P2E) MMORPG之一。

在CosmicBreak系列遊戲14年的發展歷程中，累積了超過4,000萬名玩家。目前該遊戲正重新引進獨家非同質化代幣(NFT)可玩角色和遊戲中的實用工具（包括增強的「邊玩邊賺」機制）飛速進入Web 3.0世界。Cosmic Break是動漫風格的3D大型多人線上(MMO)第三人稱射擊遊戲，也是免費的MMO遊戲，具有令人暢快淋漓的超高速戰鬥玩法。

Catheon Gaming共同執行長Mark Aubrey表示：「Catheon Gaming專注於將遊戲體驗從Web2格式進化為Web3格式，此舉可促進『玩家至上』的經濟理念，其中的核心要素是開發品質，而這正是區塊鏈遊戲成功之所繫。」

關於Catheon Gaming

Catheon Gaming是全球成長最快的整合型區塊鏈遊戲和娛樂公司，被KPMG -滙豐銀行(KPMG-HSBC)評為亞太地區十大新興巨擘之一。Catheon Gaming是該領域唯一的端到端平臺，為全球知名的遊戲工作室、公司和品牌提供一流的技術、發行和合作能力，引領其走上web3之路。經由建立首選的合作夥伴關係，Catheon Gaming已打造出業界首屈一指的區塊鏈遊戲產品組合，以支撐公司徹底改變遊戲、生活和賺錢方式的願景。

關於Polygon

Polygon是首屈一指的區塊鏈開發平臺，致力於為Web3提供可擴充、經濟實惠、安全且永續的區塊鏈。其不斷增長的套裝產品讓開發者能夠便利地接觸主流的擴充解決方案，包括L2（ZK Rollups 與Optimistic Rollups）、側鏈、混合、獨立和企業鏈，以及資料可用性等。Polygon的擴充解決方案得到十分廣泛的採用，承載著超過1.9萬個去中心化應用程式、超過16億的交易處理總量、超過1.42億的獨特用戶地址以及為超過50億美元的資產提供安全保障。Polygon已是碳中和平臺，未來目標是引領Web3生態系統成為負碳。

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關於Polygon Studios

Polygon Studios旨在成為全球熱門區塊鏈專案的大本營。Polygon Studios團隊專注於為Web2和Web3團隊提供全套服務，例如開發者支援、合作夥伴關係、策略、進入市場以及技術整合，以支援開發者在Polygon上打造去中心化應用程式。 Polygon Studios為OpenSea、普拉達、愛迪達、Draft Kings、Decentral Games以及Ubisoft等的專案提供支援。

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