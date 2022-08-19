Catheon Gaming和Polygon宣布建立首选区块链游戏伙伴关系

香港和悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Catheon Gaming（简称“Catheon”）是全球发展速度位居前列的综合型区块链游戏和娱乐平台。该公司和领先的以太坊第二层扩展解决方案公司Polygon Studios今天宣布建立首选区块链游戏伙伴关系。这一合作伙伴关系将Catheon的世界级区块链游戏和元宇宙专长与Polygon的革命性区块链技术相结合，使开发者能够以较低交易费用构建可扩展的用户友好型去中心化应用(dApp)，同时无需牺牲安全性。

通过此次合作，Polygon将支持Catheon Gaming的游戏作品Onigiri和Cosmic Break在其网络上推出。Cosmic Break和Onigiri均为依靠自身优秀品质在日本本土大获成功的动漫系列作品。而动漫在国际受众中的受欢迎程度正日益提高，特别是在游戏界。借助旗下的优秀作品，Catheon Gaming将能够吸引数百万玩家进入Polygon的Web3生态系统。

Catheon Gaming创始人兼联席首席执行官William Wu表示：“此次合作体现了双方将优质娱乐和游戏引入区块链并将用户体验放在首位的共同愿景。我们很高兴能与Polygon Studios携手合作，在Polygon网络上推出Onigiri和Cosmic Break。鉴于Polygon对速度、可扩展性和成本的重视，我们相信该公司是Catheon Gaming进一步推进多链战略的理想合作伙伴。”

Polygon Studios全球游戏业务开发主管Urvit Goel表示：“Catheon Gaming已成为Web3领域极具前途且内容全面的游戏开发中心，致力于将符合主流标准的游戏引入区块链，这让我们全体团队成员感到无比兴奋。我们迫不及待地想要看到，在未来几个月和几年中，Catheon Gaming所付出的辛勤努力将在Polygon上结出硕果。”

Onigiri是一款深受玩家喜爱的大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)，以快节奏的动作、“玩家对抗环境”的游戏方式充分展现出古代日本之美。Onigiri于2013年推出，全球下载量超过500万人次。在Catheon Gaming的大力支持下，Onigiri将成为区块链领域首批日式“边玩边赚”(P2E) MMORPG之一。

在CosmicBreak系列游戏14年的发展历程中，收获了超过4,000万玩家。目前该游戏正通过重新引入独家非同质化代币(NFT)可玩角色和游戏中的实用工具（包括增强的“边玩边赚”机制）飞速进入Web 3.0世界。Cosmic Break是一款动漫风格的三维大型多人在线(MMO)第三人称射击游戏，也是一款免费MMO游戏，具有令人畅快淋漓的超高速战斗玩法。

Catheon Gaming联席首席执行官Mark Aubrey表示：“Catheon Gaming专注于将游戏体验从Web2格式演变为Web3格式，此举可促进‘玩家至上’的经济理念，其中的核心要素是开发质量，而区块链游戏的成功正缘于此。”

关于Catheon Gaming

Catheon Gaming是全球发展速度位居前列的综合型区块链游戏和娱乐公司，被毕马威-汇丰银行(KPMG-HSBC)评为亚太区十大领先的新兴巨头公司之一。作为该领域唯一的端到端平台，Catheon Gaming为全球领先的游戏工作室、公司和品牌提供一流的技术、发行和合作能力，引领其走上web3之路。通过建立首选的合作伙伴关系，Catheon Gaming已打造出业界首屈一指的区块链游戏产品组合，以支撑公司彻底改变游戏、生活和赚钱方式的愿景。

关于Polygon

Polygon是领先的区块链开发平台，致力于为Web3提供可扩展、经济实惠、安全且可持续的区块链。其不断增长的产品套件让开发者能够便利地接触主流的扩展解决方案，包括L2（ZK Rollups 与Optimistic Rollups）、侧链、混合、独立和企业链，以及数据可用性等。Polygon的扩展解决方案得到了十分广泛的采用，承载着超过1.9万个去中心化应用、超过16亿的交易处理总量、超过1.42亿的独特用户地址以及为超过50亿美元的资产提供安全保障。Polygon已是碳中和平台，未来目标是引领Web3生态系统实现负碳。

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关于Polygon Studios

Polygon Studios旨在成为全球大热区块链项目的大本营。Polygon Studios团队专注于通过为Web2和Web3团队提供一整套服务，例如开发者支持、合作伙伴关系、策略、进入市场以及技术整合，来支持开发者在Polygon上打造去中心化应用。 Polygon Studios支持了来自于OpenSea、普拉达、阿迪达斯、Draft Kings、Decentral Games以及Ubisoft等的项目。

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