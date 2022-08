Bank of Queensland adopte le cloud bancaire de Temenos

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Bank of Queensland (BOQ) avait adopté les services bancaires de détail disponibles sur le cloud de Temenos au bénéfice des clients des marques BOQ et Virgin Money. Les opérations de migration de la marque ME de BOQ vers le cloud bancaire de Temenos ont par ailleurs débuté. Grâce à la plateforme basée sur le cloud de Temenos, BOQ pourra proposer une expérience client de qualité supérieure par le biais d'offres personnalisées à un coût bien inférieur à celui lié à ses anciens systèmes, tout en obtenant un avantage concurrentiel et un ratio coûts-revenus beaucoup moins élevé. Depuis l'adoption des services de Temenos, BOQ a finalisé plus de quatre millions de transactions sur la nouvelle plateforme.

Ce projet de modernisation en collaboration avec Temenos simplifie le paysage technologique de BOQ en consolidant 40 systèmes sur une seule plateforme dédiée aux services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Dans le cadre de ce projet, le groupe BOQ migrera l'ensemble des opérations bancaires de ses trois marques, soit la banque régionale de premier plan BOQ et les challengers Virgin Money et ME Bank. Le groupe BOQ déploie progressivement le cloud bancaire de Temenos pour l'ensemble de ses activités bancaires de détail, les activités dédiées aux entreprises et aux opérations de prêt étant destinées à suivre.

Temenos propose la principale plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, ce qui permet aux banques et aux institutions financières de regrouper, de tester et d'élargir facilement de vastes capacités bancaires. Le cloud bancaire de Temenos fait bénéficier ses clients de l'ampleur inégalée de ses services bancaires front-to-back. L'agilité, l'évolutivité et l'extensibilité combinées de Temenos aideront le groupe BOQ à façonner des offres numériques uniques, à innover plus rapidement et à réagir aux attentes en pleine mutation des clients.

Rod Finch, directeur des produits et de la transformation chez Bank of Queensland, a déclaré : « Nous modernisons notre technologie de l'arrière-guichet vers le guichet pour obtenir la flexibilité et l'agilité d'une néobanque tout en exploitant l'évolutivité et les investissements à long terme d'une institution bien établie pouvant se targuer de 148 d'expérience dans les services bancaires. Tout ceci donnera la possibilité à nos clients de bénéficier d'expériences convaincantes, de transactions rapides et de fonctionnalités de pointe. Grâce à la plateforme de Temenos et aux avantages du cloud, nous attirons des clients et stimulons notre croissance, ce qui nous permettra in fine d'optimiser notre avantage concurrentiel. »

Erich Gerber, président et responsable mondial des opérations de terrain de Temenos, a indiqué : « Le marché bancaire australien subit des changements sans précédent au moment où les instances réglementaires cherchent à stimuler l'innovation et la concurrence et où les banques tentent de transposer les relations personnelles à l'ère numérique. Grâce au cloud bancaire de Temenos, nous permettons aux banques de contrôler leurs modèles d'activité et leurs cycles d'innovation en les dotant de l'agilité et de la célérité nécessaires pour fabriquer des produits de grande qualité et rendre les entreprises rentables. Nous sommes ravis d'avoir franchi ce cap important avec la Bank of Queensland et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre nos activités sur la base de ces réussites. »

