碳機會基金推出同類首個發行代幣化碳信用的投資平臺

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際金融公司、Cultivo、Aspiration和Chia Network今天宣佈推出碳機會基金（Carbon Opportunities Fund，簡稱「基金」）。該基金是全球投資平臺，將籌集私人資金用於以創新模式獲取優質且經過核證的碳信用，並進行代幣化和銷售。

基金將致力於促進對自願性碳市場的投資，並擴大對主要國際標準機構認證之自然型專案的融資管道。這種碳交易生態系統的新模式將採用創新科技來幫助識別、監控和評估已驗證的碳信用，並對碳信用進行原生代幣化。

國際金融公司金融機構集團全球總監Paulo de Bolle表示：「這一新的合作夥伴關係將促進新興市場產生之碳信用的標準化，並有助於緩解氣候變遷。以自然為本的解決方案可以帶來對抗氣候危機所需的高達40%的碳減排。這個新架構將採用新的區塊鏈技術，是資本市場以透明、安全、公平和有益的方式充分參與碳信用交易的創新方式。」

以自然為本之碳信用的主要發起者和投資者Cultivo和Aspiration將領導該基金的策略和執行。Cultivo的資料驅動型技術將識別經常產生優質碳信用的自然型專案。作為錨定投資者之一，Aspiration將為碳信用專案的選擇和基金投資提供建議。隨著該基金的碳信用代幣化，世界銀行的氣候倉庫(Climate Warehouse)將對其進行追蹤。氣候倉庫在Chia的公共區塊鏈上推出，用作基礎架構可提高透明度和確保全球碳交易的完整性，進而建立市場信任。

Cultivo共同創辦人兼執行長Manuel Piñuela博士就該平臺的推出評論道：「我們很榮幸能與國際金融公司、Chia Network和Aspiration合作，共同推出這一新平臺。Cultivo的專有科技和資料驅動的選擇過程讓我們能夠選擇符合代幣所需之高基準的優質自然型專案。該平臺還將為新興市場的當地社區提供重要的永續收入來源，進而保護對社區和地球健康至關重要的生態系統並促進其再生。」

Aspiration共同創辦人兼執行長Andrei Cherny進一步指出：「Aspiration很高興成為IFC平臺的第一個錨定投資者以擴大自願性碳市場的規模。我們非常期待為全球的碳信用專案貢獻我們從全球重大投資中獲得的見解，為這一具備機構級品質的平臺提供建議和指導，加快近期對以自然為本之解決方案的可擴展投資，這類解決方案可因應大型企業和政府買家日益增長的需求。」

Chia Network營運長Gene Hoffman表示：「氣候危機是當今世界面臨的最重要問題之一，而這個平臺是因應氣候危機的重要合作行動。IFC正在推動永續碳金融的有意義創新，對此我們堅決支持。Chia技術展示了區塊鏈基礎設施對真實世界金融市場工具的價值，而這只有透過永續、安全和符合法規的公共區塊鏈網路才能實現。」

Aspiration已與公開上市的特殊目的收購公司InterPrivate III Financial Partners Inc. (NYSE: IPVF)達成合併協定。交易完成後，Aspiration將成為上市公益公司，在Aspiration的現有承諾基礎上，創造社會和公共利益，並以負責任和永續的方式經營。

關於國際金融公司(IFC)

國際金融公司是世界銀行集團的成員，專注於新興市場私人部門，是全球首屈一指的發展機構。我們在100多個國家展開工作，利用我們的資金、專長和影響力，在開發中國家創造市場和機會。在2021會計年度，IFC承諾為開發中國家的私人公司和金融機構提供創紀錄的315億美元，在各經濟體努力應對新冠疫情的影響之際，利用私人部門的力量來消除極端貧困並促進共同繁榮。

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關於Aspiration

Aspiration是經過認證的B型企業和一流的永續發展即服務平臺，致力於協助個人、企業和政府擴大和自動化地施展永續影響。Aspiration幫助會員在「做好事」和「做善事」方面的消費、儲蓄、購物和投資，已經贏得700多萬會員的信任。Aspiration還與數十個私人和公共機構合作，透過投資世界各地的可擴充、優質、以自然為本的解決方案來產生優質且符合科學基礎碳減排承諾的碳信用。如欲瞭解更多資訊，請造訪Aspiration.com或Aspiration.com/business。

關於Cultivo

Cultivo是專注於氣候的金融科技公司，其使命是加速對大自然的大規模投資。Cultivo獨樹一幟，將科技、投資、環境科學和實戰能力融合在一起，建構和管理優質自然資本的投資組合。Cultivo為希望投資於自然資本的金融機構和公司提供機構級產品，並與非政府組織、土地所有者、專案開發商和專家合作，以達成這一目標。Cultivo是一家公益公司，總部設在美國，在墨西哥、英國和歐洲發展業務。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://cultivo.land。

關於Chia Network

Chia Network建構更好的區塊鏈來推動真實世界的使用和應用。Chia由BitTorrent的發明者Bram Cohen創立，提供安全、永續和符合監管法規的區塊鏈，為數位貨幣的基礎設施和對全球去中心化金融的包容性存取設定標準。Chia Network的公共開源區塊鏈透過創新的空間和時間證明共識演算法，利用硬碟空間創建了自2009年比特幣面世以來的首個新中本聰共識。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://chia.net/。

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