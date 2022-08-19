碳机会基金推出同类首个发行代币化碳信用的投资平台

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际金融公司、Cultivo、Aspiration和Chia Network今天宣布启动碳机会基金（Carbon Opportunities Fund，简称“基金”）。该基金是一个全球投资平台，将筹集私人资本用于以创新模式获取优质且经过核证的碳信用，并进行代币化和销售。

基金将致力于促进对自愿碳市场的投资，并扩大经主要国际标准机构认证的基于自然的项目的融资渠道。这种碳交易生态系统的新模式将采用创新技术来帮助识别、监控和评估已验证的碳信用，并对碳信用进行原生代币化。

国际金融公司金融机构集团全球总监Paulo de Bolle表示：“ 这一新的伙伴关系将促进新兴市场产生的碳信用的标准化，并有助于缓解气候变化。基于自然的解决方案可以实现应对气候危机所需的高达40%的碳减排。这个新框架将采用新的区块链技术，是资本市场以透明、安全、公平和有益的方式充分参与碳信用交易的创新方式。”

作为基于自然的碳信用的领先发起者和投资者，Cultivo和Aspiration将领导该基金的战略和执行。Cultivo的数据驱动技术将识别经常产生高质量碳信用的基于自然的项目。作为锚定投资者之一，Aspiration将为碳信用项目的选择和基金投资提供建议。随着该基金碳信用的代币化，世界银行的气候仓库(Climate Warehouse)将对其开启追踪。气候仓库是在Chia的公共区块链上推出的，作为基础架构，通过提高透明度和确保全球碳交易的完整性来建立市场信任。

Cultivo联合创始人兼首席执行官Manuel Piñuela博士就该平台的推出评论道：“ 我们很荣幸能与国际金融公司、Chia Network和Aspiration合作，共同推出这一新平台。Cultivo的专有技术和数据驱动的选择过程让我们能够选择高质量的符合代币所需的高基准的基于自然的项目。该平台还将为新兴市场的当地社区提供一个重要的可持续收入来源，进而保护对社区和地球健康至关重要的生态系统并促进其再生。”

Aspiration联合创始人兼首席执行官Andrei Cherny进一步指出：“ Aspiration很高兴成为这个致力于扩大自愿碳市场的IFC平台的第一个锚定投资者。我们非常期待为全球的碳信用项目贡献我们从全球重大投资中获得的洞见，为这一具备机构级品质的平台提供建议和指导，加快对基于自然的解决方案的短期可扩展投资，从而满足大型企业和政府买家日益增长的需求。”

Chia Network首席运营官Gene Hoffman表示：“ 气候危机是当今世界面临的最重要的问题之一，而这个平台是应对气候危机的重要合作举措。IFC正在推动可持续碳金融的有意义创新，对此我们坚决支持。Chia技术展示了区块链基础设施对现实世界金融市场工具的价值，而这只有通过可持续、安全和合规的公共区块链网络才能实现。”

Aspiration已与公开上市的特殊目的收购公司InterPrivate III Financial Partners Inc. (NYSE: IPVF)达成合并协议。交易完成后，Aspiration将成为一家上市的公益公司，在Aspiration现有的承诺基础上，创造社会和公共利益，并以负责任和可持续的方式运营。

关于国际金融公司(IFC)

国际金融公司是世界银行集团的成员，是专注于新兴市场私营部门的全球首屈一指的发展机构。我们在100多个国家开展工作，利用我们的资金、专长和影响力在发展中国家创造市场和机会。在2021财年，IFC承诺向发展中国家的私营公司和金融机构提供创纪录的315亿美元，在各经济体努力应对新冠疫情的影响之际，利用私营部门的力量来消除极端贫困并促进共同繁荣。

如需了解更多信息，请访问http://www.ifc.org。

关注我们

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

www.instagram.com\ifc_org

关于Aspiration

Aspiration是一家经过认证的B-Corp（共益企业）和领先的可持续发展即服务平台，致力于帮助个人、企业和政府扩大和自动化地施展可持续的影响。Aspiration帮助会员在“做好事”和“做善事”方面进行消费、储蓄、购物和投资，已经赢得了700多万会员的信任。Aspiration还与数十个私营和公共组织合作，通过投资于世界各地的可扩展、高质量、基于自然的解决方案来产生高质量的满足基于科学的碳减排承诺的碳信用额。如需了解更多信息，请访问Aspiration.com或Aspiration.com/business。

关于Cultivo

Cultivo是一家专注于气候的金融科技公司，其使命是加速对大自然的大规模投资。Cultivo独树一帜，将技术、投资、环境科学和实战能力融合在一起，以构建和管理优质自然资本的投资组合。Cultivo向希望投资于自然资本的金融机构和公司提供机构级产品，并与非政府组织、土地所有者、项目开发商和专家合作，以实现这一目标。Cultivo是一家公益公司，总部设在美国，在墨西哥、英国和欧洲开展业务。如需了解更多信息，请访问https://cultivo.land。

关于Chia Network

Chia Network构建了一个更好的区块链来推动真实世界的使用和应用。Chia由BitTorrent的发明者Bram Cohen创立，提供了一个安全、可持续和合规的区块链，为数字货币的基础设施和对全球去中心化金融的包容性访问设定了标准。Chia Network的公共开源区块链通过创新的空间和时间证明共识算法，利用硬盘空间创建了自2009年比特币面世以来的首个新中本聪共识。如需了解更多信息，请访问https://chia.net/。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。