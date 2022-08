IBU-tec advanced materials AG signe un accord avec Norge Mining et accède ainsi aux plus grandes réserves de phosphate au monde

WEIMAR, Allemagne et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--IBU-tec advanced materials AG et la société d’exploration minière anglo-norvégienne Norge Mining Ltd. ont signé une lettre d'intention confirmant la mise en place d’une coopération stratégique. Grâce à cet accord, IBU-tec accèdera aux plus grandes réserves de phosphate au monde. Dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme, IBU-tec renforce de manière durable la sécurisation des matières premières pour la production de matériaux pour batteries. Ces matières premières peuvent être utilisées, entre autres, dans des batteries destinées au domaine de l'électromobilité. Plusieurs constructeurs automobiles internationaux les utilisent dans leurs batteries au lithium fer phosphate (LFP). Dans le cadre de l'accord conclu avec Norge Mining, il sera possible de fournir à IBU-tec les matières premières adéquates en grandes quantités à partir d'une source norvégienne.

Avec environ 70 milliards de tonnes, Norge Mining possède les plus grands gisements de roche phosphatée au monde. Outre le phosphate, le titane et le vanadium, qui sont extraits dans et pour les économies d'Europe occidentale, pourraient également être commercialisés dans un proche avenir. IBU-tec et Norge Mining œuvreront ensemble à la fabrication de produits précurseurs avec des matériaux à base de phosphate.

La première phase portera sur l'échange d'informations lors de la planification de la production industrielle des différents produits précurseurs pouvant être obtenus à partir des matières premières des mines du sud de la Norvège. L'expertise d'IBU-tec en matière de fabrication et surtout de spécification des produits pour la production d'accumulateurs LFP est d'une grande importance, tout comme la possibilité de fournir à IBU-tec les produits précurseurs norvégiens correspondants.

Compte tenu de l’actuelle volatilité de la chaîne d’approvisionnement et en tant que seul fabricant européen de matériaux pour batteries LFP à ce jour, IBU-tec prend la responsabilité de renforcer la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières indispensables dans la région très au sérieux. Les batteries LFP sont de plus en plus utilisées dans les domaines de l'électromobilité et du stockage d'énergie stationnaire, entre autres. Cela joue un rôle important dans la mise en œuvre d’une transition énergétique mondiale.

Ulrich Weitz, PDG d'IBU-tec déclare : « Pour la production à grande échelle de matériaux pour batteries LFP, des sources de matières premières sûres, fiables et surtout durables sont une exigence clé, en particulier compte tenu de l'environnement économique actuel. Grâce à cette coopération avec Norge Mining, nous avons la garantie d’obtenir du phosphate de fer de sources européennes pour les années à venir. L'accord nous permet également de spécifier des produits précurseurs pour la production de batteries selon nos exigences, de contrôler intégralement la composition des matériaux et de garantir que nos clients reçoivent des IBUvolt® de haute qualité pour la production de cellules de batterie hautes performances. »

Michael Wurmser, fondateur de Norge Mining, décrit l'avenir de cette coopération avec IBU-tec : « En tant que fournisseur de matières premières critiques, nous offrons les conditions préalables à une transition vers une énergie et une mobilité propres. Nous estimons que le nombre de véhicules électriques immatriculés dans le monde s’élèvera à environ 500 millions d'ici à 2040. Un nombre incalculable de batteries seront nécessaires pour cela. Dans ce contexte, nous nous réjouissons d'un partenariat tourné vers l'avenir avec IBU-tec axé sur le développement d’une production fiable de cellules LFP d'origine européenne qui répond aux exigences du marché européen et au-delà. Le partenariat correspond également aux évolutions réglementaires actuelles telles que la loi sur les chaînes d’approvisionnement ou les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. »

À propos d'IBU-tec

Le groupe IBU-tec développe et produit des matériaux innovants de la plus haute qualité pour l'industrie. L’entreprise combine une technologie unique, en partie protégée par des brevets, dans le domaine de l'ingénierie des procédés thermiques avec l’expertise en matière de procédés et de matériaux d'environ 250 employés hautement qualifiés.

Ses produits comprennent le matériau pour batteries LFP, un composant important des domaines de l'électromobilité et du stockage d'énergie stationnaire, ainsi que des solutions pour la purification de l'air, la conservation des ressources ou la réduction des emballages en plastique. IBU-tec se positionne ainsi à long terme sur les grandes tendances mondiales, en particulier dans les domaines de la protection du climat et de l'environnement et dispose d'une clientèle internationale s’échelonnant des moyennes entreprises innovantes aux multinationales.

À propos de Norge Mining

Norge Mining Ltd. est une société de ressources naturelles anglo-norvégienne axée sur l’exploration minérale durable en Norvège. Les premières estimations des ressources minérales de la Société provenant du projet d'exploration Bjerkreim ont confirmé des gisements d'importance mondiale de vanadium, de titane et de phosphate, des matières premières critiques pour l'UE. L'origine européenne de ces minerais revêt une importance stratégique considérable pour l'approvisionnement climatiquement neutre et indépendant des pays occidentaux industrialisés dans le cadre de chaînes d'approvisionnement sûres et fiables et pour assurer une transition énergétique et de mobilité durable ainsi que la sécurité alimentaire.

Norge Mining possède 61 licences d’exploration, totalisant plus de 560 000 kilomètres carrés dans le sud-ouest de la Norvège. La Société mène actuellement un programme de travaux d'exploration, s’appuyant sur des études antérieures effectuées par le Service géologique de la Norvège (NGU). Norge Mining ambitionne de devenir une société d'exploration et d'exploitation minière de premier plan centrée sur la Norvège, durable et d'importance stratégique.

Fondée en novembre 2018, la Société a son siège au Royaume-Uni et possède une filiale norvégienne en exclusivité, Norge Mineraler AS.

