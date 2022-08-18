Credo正式推出採用台積電5nm及4nm先進製程的全系列112G SerDes IP產品

中國·上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Credo Technology（那斯達克股票代碼：CRDO）近日正式宣布推出其採用台積電5nm及4nm製程的112G PAM4 SerDes IP全系列產品，該系列能夠全面涵蓋客戶在高效能運算、交換晶片、人工智慧、機器學習、安全及光通訊等領域的廣泛需求，包括：超長距（LR+）、長距（LR）、中距（MR）、超極短距（XSR+）以及極短距（XSR）。

Credo IP產品業務開發助理副總裁Jim Bartenslager表示：「Credo先進的混合信號以及數位信號處理（DSP）112G PAM4 SerDes架構均早已在台積電12nm 製程下完成研發並投片驗證，且已成功應用於Credo全系列銅連接以及光連接解決方案產品之中。如今，我們將Credo獨一無二的，為高速領域量身打造的SerDes技術移植到台積電5nm及4nm先進製程節點，以求幫助我們的合作夥伴和客戶能夠更順暢的升級其產品，無縫銜接的整合我們業界領先的112G PAM4 IP在其大型單片或多晶片模組（MCM）主晶片當中。」

OIP生態系統開發負責人Dan Kochpatcharin表示：「很高興Credo採用我們台積電5nm和4nm製程設計新系列112G PAM4 Serdes IP。Credo這套既全面涵蓋各種距離（reach）又具有功耗可程式化功能的IP，能夠滿足運算、交換、人工智慧、機器學習等眾多領域的需求。」

Credo獨特的軟體可程式化創新使架構能夠逐車道最佳化功率和效能，進而使系統級效能的到更好的釋放，達到更高標準。此新系列112G PAM4 SerDes IP旨在滿足高速、資料密集型應用不斷增長的資料需求。早期設計客戶可立即透過聯絡Credo銷售團隊進行相關預定。Credo N4-N16 112G SerDes的生產、投片、設計套件可用性記錄等均可透過台積電官網線上瀏覽。

Credo獨特的SerDes技術可以幫助矽晶片解決方案供應商及原始設備製造商（OEM）們針對新興市場帶來的機會為其客戶客製晶片解決方案，並同時滿足對系統級的效能以及低功耗方面的要求。Credo所有的IP解決方案均會為客戶提供評估板、模擬模型、特性報告、可靠性報告、設計庫及全套支援文件。對此新系列IP感興趣的客戶應聯絡：sales@credosemi.com。

關於Credo

我們的使命是不斷突破資料基礎架構市場中每個有線連接的頻寬壁壘，提供高速連接解決方案。Credo是提供安全、高速連接解決方案的創新者。隨著整個資料基礎架構市場對資料速率和對應頻寬需求呈指數級成長，Credo的解決方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的創新在緩解系統頻寬瓶頸的同時，降低了系統的功耗、提升了系統的安全性和可靠性。Credo的解決方案最佳化了乙太網路應用中的光電連接，服務於包括新興的100G（或GB/s）、200G、400G和800G埠市場。Credo的產品均採用Credo在串化器/解串化器（SerDes）和數位訊號處理器（DSP）上的專利技術。Credo的產品主要包括晶片、主動式乙太網路纜線（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解決方案主要為SerDes IP授權。

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