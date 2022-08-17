Credo正式推出基于台积电5nm及4nm先进制程工艺的全系列112G SerDes IP产品

中国·上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Credo Technology（纳斯达克股票代码：CRDO）近日正式宣布推出其基于台积电5nm及4nm制程工艺的112G PAM4 SerDes IP全系列产品，该系列能够全面覆盖客户在高性能计算、交换芯片、人工智能、机器学习、安全及光通信等领域的广泛需求，包括：超长距（LR+）、长距（LR）、中距（MR）、超极短距（XSR+）以及极短距（XSR）。

Credo IP产品业务开发助理副总裁Jim Bartenslager表示， “Credo先进的混合信号以及数字信号处理（DSP）112G PAM4 SerDes架构均早已在台积电12nm 制程工艺下完成研发并投片验证，且已成功应用于Credo全系列铜连接以及光连接解决方案产品之中。如今，我们将Credo独一无二的，为高速领域量身定制的SerDes技术移植到台积电5nm及4nm先进工艺节点，以求帮助我们的合作伙伴和客户能够更顺畅的升级其产品，无缝衔接的集成我们业界领先的112G PAM4 IP在其大型单片或多芯片模组（MCM）主芯片当中。”

OIP生态系统开发负责人Dan Kochpatcharin表示：“很高兴Credo基于我们台积电5nm和4nm工艺设计新系列112G PAM4 Serdes IP。Credo这套既全面涵盖各种距离（reach）又具有功耗可编程功能的IP，能够满足计算、交换、人工智能、机器学习等众多领域的需求。”

Credo独特的软件可编程创新使架构能够逐车道优化功率和性能，进而使系统级性能的到更好的释放，达到更高标准。此新系列112G PAM4 SerDes IP旨在满足高速、数据密集型应用不断增长的数据需求。早期设计客户可立即通过联系Credo销售团队进行相关预定。Credo N4-N16 112G SerDes的生产、投片、设计套件可用性记录等均可通过台积电官网线上浏览。

Credo独特的SerDes技术可以帮助硅芯片解决方案供应商及原始设备制造商（OEM）们针对新兴市场带来的机遇为其客户定制芯片解决方案，并同时满足对系统级的性能以及低功耗方面的要求。Credo所有的IP解决方案均会为客户提供评估板、仿真模型、特性报告、可靠性报告、设计库及全套支持文档。对此新系列IP感兴趣的客户应联系：sales@credosemi.com .

About Credo

关于Credo

我们的使命是不断突破数据基础设施市场中每个有线连接的带宽壁垒，提供高速连接解决方案。Credo是提供安全、高速连接解决方案的创新者。随着整个数据基础设施市场对数据速率和相应带宽需求呈指数级增长，Credo的解决方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的创新在缓解系统带宽瓶颈的同时，降低了系统的功耗、提升了系统的安全性和可靠性。Credo的解决方案优化了以太网应用中的光电连接，服务于包括新兴的100G（或GB/s）、200G、400G和800G端口市场。Credo的产品均基于Credo在串行化/解串行（SerDes）和数字信号处理器（DSP）上的专利技术。Credo的产品主要包括芯片、有源电缆（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解决方案主要为SerDes IP许可。

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