Jump Crypto se lance dans la construction d'un nouveau validateur client pour la blockchain Solana afin d'augmenter le débit et la fiabilité du réseau

CHICAGO et ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Jump Crypto, une organisation qui développe l'infrastructure essentielle nécessaire pour catalyser la croissance de l'écosystème cryptographique, et la Fondation Solana, une organisation à but non lucratif dédiée à la décentralisation, au progrès et à la sécurité du réseau Solana, une blockchain haute performance, ont annoncé aujourd'hui un projet ambitieux visant à augmenter le débit et la fiabilité du réseau Solana en créant un nouveau client validateur open source pour le réseau à l'aide du langage de programmation C++.

Les validateurs sont le cœur de toute blockchain décentralisée à preuve de participation, et cette initiative visant à développer un deuxième client indépendant pour la blockchain Solana représente une étape importante dans la poursuite de la décentralisation du réseau. Jump Crypto proposera d'importantes mises à jour du logiciel de base open source de Solana ainsi que la construction d'un second et nouveau client validateur, autre que celui créé par Solana Labs.

« Après une minutieuse évaluation des contributeurs potentiels susceptibles de créer le type d'infrastructure technologique nécessaire pour entreprendre un projet aussi complexe, je pense que Jump Crypto est un excellent choix pour diriger cette action », a déclaré Dan Albert, directeur exécutif de la Fondation Solana. « L'expérience de Jump est inégalée avec plus de 20 ans d'évolutivité de réseaux et de création de systèmes logiciels très performants. Leurs apports au réseau Solana amélioreront les systèmes essentiels, ce qui permettra au réseau d'atteindre des milliards d'utilisateurs ».

« Bien qu'il s'agisse d'un projet follement ambitieux, Jump s'est toujours concentré sur la création de garde-fous et de l'infrastructure de la technologie blockchain », a déclaré Kanav Kariya, président de Jump Crypto. « Rien n'est plus important actuellement que de résoudre les problèmes de réseau les plus complexes du monde, et nous sommes très heureux que la Fondation Solana nous ait fait confiance pour permettre de révolutionner cette technologie et rendre ainsi la blockchain la plus rapide encore plus rapide et plus fiable ».

« Le réseau Solana a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années, et celle-ci ne montre aucun signe de ralentissement », a ajouté Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana. « En ajoutant plus de contributeurs principaux comme Jump Crypto, le réseau peut maintenir son statut d'endroit idéal pour créer dans le web3, tout en évoluant vers des milliards d'utilisateurs. Je me réjouis que les ingénieurs de Jump apportent une nouvelle perspective au réseau et contribuent à améliorer la résilience et l'efficacité du réseau ».

Le processus de création d'un nouveau client validateur sera supervisé par Kevin Bowers, conseiller scientifique en chef chez Jump Trading, qui dirige une équipe composée de scientifiques et d'ingénieurs ayant développé des algorithmes, des logiciels, du matériel et des réseaux complexes pour l'un des plus grands systèmes de trading à faible latence au monde. M. Bowers a rejoint Jump Trading en 2010 comme architecte système après avoir travaillé pendant six ans comme scientifique chez D.E. Shaw Research, où il a contribué à la création de méthodes numériques, de logiciels, de matériel et de réseaux primés pour certaines des simulations de dynamique moléculaire biochimique les plus rapides et les plus longues au monde. Ses recherches à Los Alamos et, indépendamment, à UC-Berkeley sur la simulation de plasma lui ont valu une reconnaissance similaire. Les codes qu'il a conçus ont été décrits et utilisés dans des centaines d'articles scientifiques largement cités, ayant fait l'objet de reportages dans la presse en général et les musées, ont été ouverts et commercialisés avec succès et restent des applications d'ancrage pour les plus grands superordinateurs du monde.

« Grâce aux décennies de travail de Jump consacrées à résoudre certaines des difficultés les plus complexes de mise en réseau sur les marchés financiers traditionnels, nous avons constaté tout d'abord l'impact que peut exercer l'amélioration de la vitesse et de l'efficacité d'un réseau sur l'ensemble d'un système financier », a déclaré Kevin Bowers. « Maintenant, étant donné les vitesses relativement lentes et le manque de fiabilité des réseaux blockchain, une opportunité incroyable est à saisir pour transformer la fonctionnalité et l'efficacité de ces réseaux. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'appliquer nos technologies éprouvées afin d'encourager une adoption généralisée et créer ainsi des possibilités infinies qui vont entraîner un réel changement dans le monde ».

À propos de Jump Crypto

Jump Crypto s'engage à créer et mettre en place l'infrastructure essentielle nécessaire pour catalyser la croissance de l'écosystème cryptographique. Ce sont des créateurs, des partenaires et des traders qui adoptent une vision à long terme des perspectives de la crypto et qui fonctionnent pour libérer tout le potentiel des réseaux ouverts et communautaires. Depuis sa création en tant que projet de stagiaire skunkworks fin 2015, Jump Crypto s'est transformé en une équipe dynamique et chevronnée où interviennent des acteurs très performants dans toute une gamme de fonctions. Aujourd'hui, Jump Crypto joue un rôle important dans le développement de certaines des communautés cryptographiques les plus importantes et les plus innovantes. Jump Crypto est la division crypto de Jump Trading Group, une société de trading quantitatif orientée recherche, ayant le statut de l'un des plus grands traders en volume dans les catégories d'actifs traditionnelles. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site à l'adresse https://jumpcrypto.com

À propos de la Fondation Solana

La Fondation Solana soutient la décentralisation, l'adoption et la sécurité de l'écosystème Solana, à titre de fondation à but non lucratif basée à Zoug, en Suisse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse https://solana.org/.

À propos de Solana

Solana est une blockchain conçue pour être adoptée massivement. Il s'agit d'un réseau haute performance, utilisé pour toute une gamme de cas d'utilisation, notamment la finance, les NFT, les paiements et les jeux. Solana fonctionne comme une seule machine d'état globale, ouverte, interopérable et décentralisée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse https://solana.com.

