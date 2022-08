A Signifyd e a VTEX se unem para proteger o e-commerce na América Latina

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A Signifyd – empresa global especialista em proteção contra fraudes e abusos de políticas comerciais no e-commerce por meio de big data e machine learning – e a VTEX – plataforma de comércio digital empresarial para marcas e e-commerces que buscam construir uma estratégia de comércio digital preparada para o futuro – anunciaram aliança estratégica para promover, reforçar e proteger e-commerces na América Latina.

Com uma plataforma de comércio digital conectada e completa, além de uma equipe de especialistas no assunto, a multinacional brasileira, VTEX, tem ajudado as empresas a agilizar sua entrada no mercado, alcançar consumidores em qualquer canal, personalizar experiências e descobrir novas áreas de crescimento.

Agora, os clientes da VTEX têm acesso à Plataforma de Proteção para E-commerce da Signifyd por meio da App Store da VTEX. Isso significa que as empresas poderão instalar um plug-in diretamente no ecossistema da plataforma de e-commerce e, assim, otimizar as transações, proteger receitas e evitar tentativas de abuso e fraude.

O comércio eletrônico continuará crescendo na América Latina. Estima-se que seja o mercado de e-commerce com o crescimento mais rápido no mundo. A eMarketer prevê que as vendas online vão alcançar a cifra dos US$95 bilhões. No entanto, diante desse crescimento, os e-commerces e empresas online enfrentam desafios importantes. Um deles é o aumento das fraudes online cometidas.

“ A Signifyd oferece uma solução antifraude que age unindo análises de dados, machine learning e Inteligência artificial para proteger os negócios online contra as fraudes em tempo real”, disse Christian León, Diretor Regional da Signifyd para a América Latina. “ A VTEX trabalha com algumas das maiores empresas deste segmento do mundo, ajudando os e-commerces a oferecer experiências extraordinárias há mais de duas décadas. É um prazer contribuir para esse sucesso, somando a nossa expertise líder de mercado em proteção contra fraudes e abusos de políticas comerciais, a esse mix, permitindo que os e-commerces da VTEX façam negócios sem medo”.

Com essa colaboração, os comércios eletrônicos terão acesso rápido às soluções Signifyd e também economizarão tempo e dinheiro, pois o módulo da Signifyd está em total conformidade com os parâmetros de programação e revisão da VTEX.

" É muito importante ter as ferramentas certas para combater os principais ataques de fraudes nas transações online do mundo. Por meio de parcerias com soluções antifraude, os clientes da VTEX poderão realizar as transações sem medo e ter uma experiência de compra segura e tranquila", disse Santiago Naranjo, presidente da VTEX América Latina.

Ao contratar e integrar as soluções Signifyd, os clientes da VTEX poderão automatizar a análise de transações em suas plataformas de e-commerce em tempo real. Assim, além de detectar tentativas de fraude, poderão reduzir o número de transações declinadas erroneamente e aumentar o número de pedidos aprovados entre 5% e 15%, em média e de acordo com os resultados obtidos pela Signifyd na América Latina.

O modelo de machine learning da Signifyd está em constante evolução para adaptar-se às novas táticas e técnicas utilizadas por fraudadores profissionais e redes de fraude. Ele diferencia instantaneamente transações fraudulentas de transações legítimas, detecta casos de abuso de políticas comerciais e oferece uma garantia financeira integral contra todos os tipos de chargebacks fraudulentos nos pedidos aprovados pela solução.

Essa parceria estratégica faz parte dos planos de expansão da Signifyd na América Latina. A última rodada de financiamento conseguida pela empresa, em abril de 2021, no valor de US$ 205 milhões, está impulsionando a expansão dos times de produto, sucesso do cliente e de ciência de dados, bem como as equipes de engenharia.

Sobre a Signifyd

A Signifyd oferece uma plataforma integral de proteção para o e-commerce, que utiliza sua Rede de E-commerces para maximizar as conversões, automatizar a experiência do cliente e eliminar o risco de fraude e abuso de consumidores para os e-commerces. As soluções da Signifyd oferecem a transparência e o controle que as marcas precisam para ter sucesso no mundo dinâmico do e-commerce. A Signifyd, que é o provedor de segurança de pagamentos e prevenção de fraudes dos 1.000 principais e-commerces de 2022, tem sua sede em San Jose, na Califórnia, com unidades em Denver, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Belfast e Londres.

Sobre a VTEX

A VTEX (NYSE: VTEX) é a plataforma de comércio digital empresarial onde marcas e e-commerce globais administram o mundo comercial. A VTEX coloca os negócios dos clientes em um caminho rápido para o crescimento, com uma solução completa de comércio, mercado e OMS. A VTEX ajuda empresas globais a construir, gerenciar e entregar experiências de comércio B2B, B2C e Marketplace nativas e avançadas, agilizando a entrada no mercado e reduzindo a complexidade.