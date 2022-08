Mattamy Homes choisit Procore comme plateforme de gestion des projets de construction pour soutenir sa croissance vigoureuse

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), un important fournisseur de logiciels de gestion des projets de construction, a annoncé aujourd’hui que la division urbaine de la région du Grand Toronto de Mattamy Homes Canada a choisi Procore comme plateforme de gestion des projets de construction.

Après une recherche et une évaluation approfondies, Mattamy a choisi Procore comme logiciel de gestion des projets de construction, y compris les produits de gestion de projet, de gestion financière et de gestion des appels d’offres. Éventuellement, l’entreprise compte intégrer BIM alors qu’elle poursuivra la numérisation de ses processus.

La plateforme fournira à la division urbaine de la région du Grand Toronto une source unique de données relatives aux projets, notamment les dessins, les photographies, les caractéristiques techniques, les demandes de renseignements et les données financières. La division prévoit une croissance rigoureuse dans les années à venir, et avait ainsi besoin d’une plateforme capable de s’adapter à ses ambitions de transformation numérique.

Procore sera d’abord utilisé sur le projet de condominiums Martha James entièrement vendu qui se trouve à quelques pas du front d’eau, dans le centre-ville de Burlington, en Ontario. Tous les intervenants bénéficieront d’une expérience unifiée grâce au modèle de licence d’utilisation illimitée de Procore. L’ensemble du personnel, des conseillers et des entrepreneurs pourra travailler ensemble sur la plateforme. Cette fonction sera essentielle alors que la division urbaine de la région du Grand Toronto poursuivra sa croissance et que Mattamy utilisera davantage Procore pour gérer ses projets.

Mattamy Homes est le plus important constructeur résidentiel privé en Amérique du Nord. Ce promoteur intégré verticalement exécute ses propres projets de construction et prévoit de développer rapidement et à grande échelle son offre d’immeubles résidentiels de moyenne et grande hauteur. Au cours des cinq prochaines années, il construira autant d’habitations plurifamiliales que de maisons individuelles. L’entreprise s’est vu décerner le titre de Société la mieux gérée au Canada en 2022, 2021 et 2020.

« De toutes les solutions que nous avons envisagées, Procore était celle qui convenait le mieux pour notre équipe et qui correspondait le mieux à notre façon de travailler, a déclaré David Stewart, président de division urbaine de la RGT, chez Mattamy Homes. Le fait que toutes les informations relatives au projet soient accessibles sur une seule plateforme nous aidera à transmettre les bonnes informations aux bons intervenants sans retard et sans heurts. Le plus important pour nous est d’utiliser une plateforme qui peut s’adapter à d’autres projets, par exemple, dans notre cas, nous nous baserons sur le projet Martha James pour réaliser de nombreux autres projets résidentiels futurs. Procore nous fournira des renseignements qui nous aideront à prendre des décisions. »

« Nous sommes fiers d’entamer notre relation avec Mattamy Homes, division urbaine de la région du Grand Toronto, a déclaré Jas Saraw, vice-président, Canada, de Procore. L’intégration verticale de l’entreprise permet d’exécuter des projets de haute qualité en contrôlant tous les aspects de la construction. Nous nous réjouissons à l’idée d’aider Mattamy Homes à obtenir des renseignements en temps réel sur ses projets, à communiquer des renseignements aux intervenants de manière transparente et à s’adapter à la croissance de la division. »

À propos de Mattamy Homes

Mattamy Homes est le plus grand constructeur résidentiel privé en Amérique du Nord, et compte plus de 40 années d’expérience aux États-Unis et au Canada. Chaque année, Mattamy aide plus de 8 000 familles à réaliser leur rêve d’accéder à la propriété. Aux États-Unis, l’entreprise est représentée sur 11 marchés – Dallas, Charlotte, Raleigh, Phoenix, Tucson, Jacksonville, Orlando (où se trouve son siège social des États-Unis), Tampa, Sarasota, Naples et le sud-est de la Floride – et au Canada, ses communautés se trouvent un peu partout dans la région du Grand Toronto, ainsi qu’à Ottawa, à Calgary et à Edmonton. Visitez www.mattamyhomes.com pour en apprendre davantage.

À propos de Procore

Procore est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion des projets de construction. Plus d’un million de projets ainsi que des projets de construction d’une valeur de plus d’un billion de dollars américains ont été réalisés au moyen de la plateforme de Procore. Cette plateforme fait le lien entre les principaux intervenants d’un projet et les solutions mises au point par Procore à l’intention des propriétaires de projets, des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. L’application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de partenaires qui s’intègrent parfaitement à sa plateforme, mettant ainsi à la portée des professionnels de la construction les solutions qui conviennent le mieux à leurs projets. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, en Californie, et l’entreprise a des bureaux au Canada et dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site Procore.com.