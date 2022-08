Featurespace et Vital4 s'associent pour fournir un filtrage amélioré des listes de surveillance

CAMBRIDGE (Angleterre), ATLANTA et Singapour--(BUSINESS WIRE)--Featurespace et Vital4 ont signé un partenariat mondial visant à fournir au secteur des services financiers des listes de surveillance, des PPE, des sanctions et des médias négatifs à l'aide de l'intelligence artificielle, par l'intermédiaire de l'ARIC Risk Hub primé de Featurespace. Grâce à ce partenariat, ARIC Risk Hub contre le blanchiment d'argent est une solution de prévention de la criminalité financière unique et de bout en bout pour le client.

Grâce à une API unique, ARIC Risk Hub contre le blanchiment d'argent (AML) exploitera les données des listes de surveillance collectées et conservées par Vital4 afin d'augmenter les performances des modèles d'apprentissage automatique de Featurespace, ce qui permettra d'améliorer la précision et de réduire les faux positifs dans les entités et les transactions signalées. Les outils automatisés de données AML/ KYC de Vital4 analysent plus de 6 000 listes de surveillance mondiales permettant d'identifier les individus impliqués en matière de sanctions, de terrorisme ou de corruption.

« Compte tenu de la complémentarité des technologies de Featurespace et de Vital4, le secteur a désormais accès à l'analyse comportementale qui s'ajoute à l'analyse des sentiments pour découvrir véritablement les criminels financiers en temps réel », a déclaré Dave Excell, fondateur de Featurespace.

Le système d'intelligence artificielle de Vital4 passe en revue 13 critères importants afin de fournir les plus hauts niveaux de correspondance de noms, éliminant l'ambiguïté des systèmes existants fondés sur une correspondance de noms floue pouvant laisser échapper des points de données critiques.

« La lutte contre la criminalité financière devenant de plus en plus complexe car elle est transfrontalière et se déplace en temps réel, les professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent ont besoin d'un hub de risque complet pour surveiller et signaler efficacement les transactions suspectes et rester conformes », a déclaré Amy Barbieri, cofondatrice et présidente de Vital4. « Le risque de non-conformité a un impact énorme sur la réputation, clarifiant de fait l'analyse de rentabilité pour les technologies qui améliorent la précision des actions de lutte contre la criminalité financière ».

Featurespace et Vital4 sont deux entreprises technologiques basées à Atlanta et dirigées par des femmes leaders dans leur secteur. Les deux sociétés sont liées par un engagement commun : permettre aux banques et aux institutions financières de disposer de la meilleure technologie pour lutter contre la criminalité financière et rendre le monde des transactions plus sûr.

Avantages pour le secteur primaire :

Filtrage des listes de surveillance par l'IA :

Apprentissage automatique pour gérer le volume et la variété croissants des transactions et des entités à filtrer et à surveiller

Suivi de plus de 6 300 listes de surveillance et sanctions mondiales dans plus de 200 pays et régions

Correspondance des entités et des noms pour fournir des résultats de recherche plus précis et réduire les faux positifs

Algorithme propriétaire de correspondance de noms en 13 points : plus efficace que la logique de correspondance de noms floue traditionnelle

Traitement du langage naturel et analyse des sentiments pour identifier les articles de médias négatifs. Marquage automatique des personnes ou des entreprises dans les articles

Listes de surveillance mises à jour en temps réel

Intervention basée sur le risque en fonction de la logique des règles commerciales et des résultats de l'analyse

Filtrage des clients

Filtrage lors de l'intégration dans l'entreprise, de la modification des données et de la surveillance continue déclenchée ou programmée

Les politiques de filtrage fondées sur le risque déterminent l'étendue de la recherche

Bannières de liste de surveillance disponibles pour les analystes et utilisation immédiate dans un cadre réglementé

Contrôle des transactions en temps réel

Contrôle en temps réel des sanctions pour des types de transactions spécifiques (transfrontalières, virements, ACH)

Filtrage des contreparties

Réponses instantanées et balises d'action

Examen dans le cadre d'une activité de compte plus large : une interface utilisateur unique et intuitive

Featurespace continue de s'associer aux meilleures technologies de leur catégorie pour fournir aux institutions financières des solutions intelligentes holistiques de prévention des fraudes et de lutte contre le blanchiment d'argent (FRAML). Le partenariat de Featurespace avec Vital4 offre aux clients un aperçu global et la possibilité de gérer les risques de criminalité financière en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de fraude et des sanctions au sein d'une plateforme unique de gestion des risques de nouvelle génération. Le partenariat de Featurespace avec Callsign permet d'améliorer l'authentification et l'identification des dispositifs, la sécurité est assurée par Accertify et Ciphertrace fournit une intelligence cryptographique pour le suivi des transactions.

À propos de Featurespace

Featurespace est le leader mondial de la technologie utilisée en entreprise qui prévient la fraude et lutte contre la criminalité financière. Ayant pour mission de rendre le monde des transactions plus sûr, Featurespace permet aux banques et aux institutions financières de protéger les consommateurs et de réduire les risques et les coûts d'exploitation en offrant des solutions de pointe en matière d'apprentissage automatique et de prévention de la criminalité financière. Featurespace a inventé l'analyse comportementale adaptative et les réseaux comportementaux solides automatisés. Elle est la première à établir le profil des comportements authentiques et frauduleux afin d'identifier et d'arrêter les activités criminelles en temps réel. Il s'agit de deux technologies en attente de brevet qui sont au cœur de l'ARIC™ Risk Hub primé de Featurespace. Plus de 70 clients directs et 100 000 commerçants et institutions financières ont fait confiance à la technologie de Featurespace, notamment HSBC, NatWest, TSYS, Worldpay, Marqeta, Contis, Danske Bank, Akbank, Edenred et Permanent TSB. Fondée en 2008, Featurespace a son siège à Cambridge, au Royaume-Uni. Son équipe compte plus de 400 personnes, réparties sur sept sites dans le monde.

À propos de Vital4

Vital4 est une société technologique mondiale primée qui fournit des données critiques aux organisations en matière de conformité réglementaire permettant d'atténuer les risques liés aux tiers. S'efforçant de rendre le monde plus sûr, Vital4 aide à identifier les acteurs illicites dans la lutte contre la criminalité financière, le terrorisme, la fraude et la corruption. Vital4 a été fondée sur quatre concepts fondamentaux en tête : conformité, précision, vision globale et valeur. La puissante plateforme de recherche, Vital4Search, a été créée en tenant compte d'une approche de gestion « Tech First » ancrée dans l'IA et l'apprentissage automatique. Elle constitue la technologie de recherche de données propriétaires la plus rapide et la plus précise sur le marché actuel. Vital4Search résout les problèmes de conformité des entreprises en éliminant les cycles de mise à jour lents, les pools de sources peu solides et en réduisant le risque d'erreur humaine des processus manuels existants. Vital4 fournit des solutions de données à des milliers d'utilisateurs dans les secteurs de la banque, des jeux, de l'identité, de la gig economy, de la GRC, du juridique, de l'assurance et 4 sur 5 plus grandes sociétés de contrôle d'antécédents au monde font confiance à Vital4.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.