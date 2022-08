MOUNTAIN EQUIPMENT COMPANY FERA SON ENTRÉE À LABAIE.COM ET DANS DES ESPACES BOUTIQUES DE LA BAIE D’HUDSON POUR ÉQUIPER LA POPULATION CANADIENNE EN QUÊTE D’AVENTURES AUTOMNALES.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, La Baie d’Hudson et Mountain Equipment Company (MEC), deux détaillants intrinsèquement canadiens, ont annoncé le lancement d’espaces boutiques MEC dans trois magasins La Baie d’Hudson de premier plan du Grand Toronto, dont ceux de Yorkdale, du centre commercial Square One à Mississauga et de Queen Street au centre-ville de Toronto. Ces espaces boutiques proposeront dès cet automne un assortiment soigneusement choisi d’accessoires spécialisés, de chaussures et de vêtements visant à encourager les gens d’ici à pratiquer des activités de plein air. Un peu plus tard dans la saison, une gamme élargie d’articles de MEC fera son entrée à labaie.com.

« Nous sommes fiers de joindre nos forces à celles de La Baie d’Hudson pour inciter davantage de gens à sortir prendre l’air », a déclaré Eric Claus, chef de la direction et président de MEC. « Nos deux marques se ressemblent sur de nombreux points; elles partagent les mêmes valeurs et sont profondément enracinées dans la culture canadienne et dans les communautés locales qu’elles servent. L’Ontario possède beaucoup de territoires sauvages tout indiqués pour faire de la randonnée pédestre, du camping et de l’escalade, et nous avons hâte d’aider une nouvelle clientèle ainsi que de nouveaux membres à s’équiper pour vivre des aventures inoubliables. »

Premiers en leur genre pour MEC, ces espaces boutiques occuperont des emplacements de choix dans les magasins La Baie d’Hudson et reflèteront l’expertise de MEC et l’expérience qui distinguent les 21 magasins autonomes de la chaîne. Ils représenteront pour la population torontoise un lieu où bien s’équiper pour tout type d’activité extérieure de même que pour les escapades de fin de semaine. Les boutiques proposeront un assortiment d’accessoires spécialisés, de chaussures et de vêtements de marques prisées pour l’extérieur, telles que Scarpa, Salomon, The North Face et Black Diamond, en plus de produits bien-aimés de la griffe maison MEC.

« Nous sommes ravis de nous associer à MEC, une entreprise qui partage notre passion pour le plein air, et d’ainsi faire profiter notre clientèle de ses plus de 50 ans d’expertise », a renchéri Wayne Drummond, président de La Baie d’Hudson. « L’expérience MEC à La Baie d’Hudson moussera l’esprit d’aventure et de découverte des consommatrices et des consommateurs, qui pourront mettre la main sur tout ce qu’il leur faut pour affronter les grands espaces, peu importe leur destination. »

MEC à La Baie d’Hudson les aidera aussi à s’habiller pour leurs sorties en plein air en misant sur les conseils de son personnel de vente aguerri en matière de camping, de randonnée, d’escalade, de course en sentier, de voyage et d’une pléthore d’autres activités. Tout comme dans les magasins autonomes MEC, tous les achats seront couverts par la Garantie de pointe de l’entreprise.

À PROPOS DE MEC

Fondée en 1971, MEC est la destination canadienne où magasiner de l’équipement de plein air spécialisé, obtenir des conseils et trouver l’inspiration. Mariant vêtements et matériel de grande qualité, recommandations d’experts et expérience du terrain, MEC se spécialise dans un large éventail d’activités, notamment le camping, les sports d’hiver et de glisse, les sports nautiques et aquatiques, le cyclisme, l’escalade, la randonnée pédestre, la course en sentier et le voyage.

Depuis des décennies, MEC soutient ardemment les initiatives durables et communautaires et a déjà investi 48 millions de dollars dans des organismes à but non lucratif faisant la promotion des sports et loisirs de plein air et de la conservation des milieux naturels. Pour en savoir plus, visitez le www.mec.ca, suivez @mec ou visitez l’un des magasins MEC d’un océan à l’autre.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l’une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d’Hudson. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.