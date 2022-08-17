Andersen Global新增蒙特塞拉特島合作公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global繼續擴大其加勒比海平臺，新增位於蒙特塞拉特島的合作公司Guardian Business Group，為該組織在該地區的現有法律能力補充了稅務能力。

Guardian Business & Accounting Services成立於2014年，提供會計、記帳、投資諮詢、商業諮詢、稅務諮詢和文件編製服務。在執行合夥人John Skerritt的領導下，該公司與當地稅務局合作，確保本地和區域客戶能夠遵守該市場不斷變化的法律法規。

John表示：「本公司致力於為客戶提供服務，並以在專業、忠誠和透明的基礎上建立持久關係為榮。隨著蒙特塞拉特島市場不斷發展，與Andersen Global的合作將有助於本公司的成長，在當地和國際上提供一流的整合式解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「隨著該地區的需求持續增長，Guardian Business & Accounting Services的豐富知識和經驗將為我們的客戶帶來立竿見影的價值。我們的策略是在加勒比海地區建立居於優勢的業務，蒙特塞拉特島是另一個基本市場，John團隊的加入讓我們在進一步成長的過程中如虎添翼。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾370個地點發展業務。

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