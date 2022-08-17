Andersen Global新增蒙特塞拉特合作公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global继续扩大其加勒比平台，新增位于蒙特塞拉特的合作公司Guardian Business Group，为该组织在该地区的现有法律能力补充了税务能力。

Guardian Business & Accounting Services成立于2014年，提供会计、记账、投资咨询、商业咨询、税务咨询和文件编制服务。在执行合伙人John Skerritt的领导下，该公司与当地税务局合作，确保本地和地区客户能够遵守该市场不断变化的法律法规。

John表示：“我们公司致力于为客户提供服务，并以打造基于专业、忠诚和透明的持久关系为荣。随着蒙特塞拉特市场不断发展，与Andersen Global的合作将推动我们公司成长，在当地和国际上提供一流的综合解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“随着该地区需求的持续增长，Guardian Business & Accounting Services的丰富知识和经验将为我们的客户带来立竿见影的价值。蒙特塞拉特是我们在加勒比地区建立主导业务战略的另一个基本市场，John团队的加入让我们在进一步成长的过程中如虎添翼。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾370个地点开展业务。

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