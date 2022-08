Andersen Global voegt samenwerkende firma in Montserrat toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zet met de toevoeging van de samenwerkende firma Guardian Business Group in Montserrat de uitbreiding van haar platform in het Caraïbisch gebied voort, waarmee aanvullende fiscale bekwaamheden worden toegevoegd aan haar bestaande juridische bekwaamheden in de regio.

Guardian Business & Accounting Services, opgericht in 2014, biedt accountancy, boekhouding, investeringsadvies, bedrijfsadvies, belastingadvies en voorbereidende diensten. De firma wordt geleid door Managing Partner John Skerritt en werkt samen met de belastingdienst (Inland Revenue Department) om ervoor te zorgen dat cliënten blijven voldoen aan de zich ontwikkelende regelgeving in de markt.

“Onze firma zet zich in voor onze cliënten en is trots op het opbouwen van duurzame relaties gebaseerd op professionaliteit, loyaliteit en transparantie,” aldus John. “Omdat de markt in Montserrat zich blijft ontwikkelen, zal samenwerking met Andersen Global ons in staat stellen als firma te groeien en de allerbeste, geïntegreerde oplossingen te leveren, zowel lokaal als internationaal.”

“Als de vraag in de regio blijft stijgen, zal de uitgebreide kennis en ervaring van Guardian Business & Accounting Services onze klanten onmiddellijke waarde opleveren,” aldus Mark Vorsatz, chairman van Andersen Global Chairman en CEO van Andersen. “Montserrat is nog een andere fundamentele markt in onze strategie om een dominante praktijk in het Caraïbisch gebied op te bouwen en de toevoeging van Johns team positioneert ons voor verdere groei.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 12.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 370 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

