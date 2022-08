GN lance une nouvelle plateforme technologique pour relever le principal défi en matière de prothèses auditives: entendre la parole dans le bruit

GN launches new technology platform to address the No.1 hearing aid challenge: hearing speech in noise (Photo: Business Wire)

BALLERUP, Danemark--(BUSINESS WIRE)--GN Hearing, le chef de file mondial de l'innovation dans le domaine des prothèses auditives, annonce aujourd'hui le lancement de ReSound OMNIA – une nouvelle plateforme dédiée aux appareils auditifs qui vise à établir une nouvelle norme dans le domaine des technologies auditives et améliorer la façon dont les gens interagissent avec le monde qui les entoure. ReSound OMNIA offre une capacité auditive nettement meilleure, en milieu bruyant, que n'importe quelle prothèse auditive ReSound précédente. Associée à un confort optimal et à une connexion ininterrompue aux dispositifs, ces avancées offrent aux personnes vivant avec une perte auditive une solution qui les aidera à entendre plus facilement les moindres détails sonores.

Malgré les avancées dans le domaine des technologies auditives au cours des dix dernières années, entendre les paroles dans des environnements bruyants constitue toujours un défi pour les personnes souffrant de perte auditive. En réalité, 80% des personnes portant des prothèses auditives qualifient cela de défi majeur.1 Pour y remédier, ReSound OMNIA a été conçu pour offrir un son naturel, tout en continuant à fournir une amélioration de 150% de l'intelligibilité des paroles, en comparaison avec les prothèses auditives actuelles.2* Lors d'une étude clinique, 20% des personnes interrogées rencontrent des difficultés pour comprendre le son de leur propre voix avec leur appareil auditif.3 ReSound OMNIA relève également ce défi en améliorant la perception que l'utilisateur a de sa "propre voix": ainsi, celle-ci a un son naturel, ce qui contribue à une plus grande satisfaction de l'utilisateur, et conduit à un renforcement du port des prothèses auditives.

Pour une meilleure performance sonore et un confort optimal, ReSound présente Check My Fit, une nouvelle fonction de l'application ReSound Smart3D unique en son genre. Elle fournit aux utilisateurs des orientations sur le port correct de leurs appareils auditifs grâce un rapide selfie de l'oreille. Le port incorrect des prothèses peut conduire à une perte de jusqu'à 11dB, réduisant ainsi sensiblement la capacité auditive.4 Check My Fit fonctionne également avec d'autres prothèses auditives ReSound, contribuant ainsi à aider les personnes à profiter pleinement du son sans devoir nécessairement consulter fréquemment un audiologiste.

"Chez GN Hearing, nous savons qu'entendre les paroles dans le bruit et bénéficier du confort des prothèses auditives représentent deux éléments cruciaux pour leurs utilisateurs", affirme Gitte Aabo, PDG de GN Hearing. "Les nouvelles prothèses auditives ReSound OMNIA montrent ce qu'il est possible de réaliser à condition de mettre les besoins de chaque utilisateur au cœur du processus de conception. Nous relevons des défis complexes tels la compréhension des paroles dans des environnements bruyants pour que les utilisateurs puissent profiter pleinement de chaque nuance lors des conversations."

Que l'utilisateur choisisse de diffuser en streaming des appels téléphoniques ou de la musique dans les prothèses, il peut se connecter naturellement pour entendre ce contenu avec le meilleur rendu possible, grâce à la connectivité améliorée de ReSound OMNIA. Les utilisateurs peuvent apprécier les appels téléphoniques mains-libres, au son clair, sur simple pression d'un bouton, sur leur iPhone ou iPad**, et en streaming direct depuis un smartphone Android.

Les nouvelles prothèses auditives ReSound OMNIA seront déployées le 25 août 2022 dans le monde entier, à commencer par les Etats-Unis et le Canada, ainsi que la série équivalente Beltone Achieve, dans le style Receiver-in-Ear (RIE). Les prothèses auditives ReSound OMNIA sont disponibles en huit couleurs, à la fois en modèles rechargeable et non rechargeable. Les prothèses auditives de GN Hearing, Custom made by ReSound, récemment lancées, seront également disponibles à compter de la même date, dans un style Completely-in-Canal (CIC), pour répondre à un plus grand nombre de besoins avec un modèle réellement plus petit - pour une plus grande facilité d'utilisation et confort quotidien.

Téléconférence:

Le 16 août 2022, GN organisera une téléconférence à 15h30 CEST. Veuillez visiter le site www.gn.com/investor pour accéder à la téléconférence. La documentation de présentation sera disponible sur le site Web environ une heure avant le début de la téléconférence.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web de ReSound.

* Cette augmentation de 150% représente une augmentation de 4,36db en comparaison avec les anciens appareils auditifs ReSound.

** Les appels mains libres via ReSound OMNIA sont compatibles avec l'iPhone 11 et les modèles ultérieurs, l'iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), l'iPad Pro 11 pouces (3e génération), l'iPad Air (4e génération) et l'iPad mini (6e génération) ou les modèles ultérieurs, avec des mises à jour logicielles iOS 15.3 et iPadOS 15.3 ou ultérieur.

1 MarkeTrak 10, 2019

2 Jespersen et al (2022)

3 Bennett et al (2020)

4 Yang et al (2022)

– FIN –

NOTES AUX REDACTEURS

A propos de ReSound

ReSound est un pionnier et innovateur reconnu dans le domaine des appareils auditifs, qui continue d'établir de nouvelles normes dans le but d'améliorer la vie d'un grand nombre de personnes. ReSound, une société du Groupe GN, possède un accès unique à des compétences de pointe dans le secteur du son, qui enrichissent ses solutions de calibre médical grâce à une connaissance approfondie de la conception axée sur l'utilisateur et ses besoins inhérents au style de vie. En plaçant les personnes au cœur de l'innovation, ReSound présente continuellement des expériences qui changent la vie telles le streaming audio en direct depuis l'iPhone vers les appareils auditifs, et les ajustements à distance réalisés par des audioprothésistes via l'application du smartphone de l'utilisateur. ReSound est le partenaire engagé de confiance les professionnels des soins auditifs les plus compétents de plus de 100 pays du monde entier. La société aide les personnes à mieux entendre, à être plus actives et à s'affirmer plus que jamais.

A propos du Groupe GN

Le Groupe GN facilite la communication entre les personnes grâce à ses technologies auditives intelligentes qui leur permet d'entendre et de collaborer dans les domaines audio et vidéo, et jeux. Inspirés par des personnes et stimulés par notre leadership dans le domaine de l'innovation, nous tirons parti des synergies technologiques pour offrir des expériences utilisateur uniques et de plus en plus individualisées, via nos produits et solutions.

GN a été fondé il y a 150 ans, dans un état d'esprit innovant et global. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cet héritage avec une expertise de calibre mondial de l'oreille humaine, du traitement du son et de la vidéo, de la technologie sans fil, de la miniaturisation et de collaborations avec des partenaires technologiques de premier plan. Les solutions de GN sont commercialisées sous les marques ReSound, SteelSeries, Jabra, Beltone, Interton, BlueParrott, Danavox et FalCom dans environ 100 pays. Fondé en 1869, le Groupe GN emploie 7 000 collaborateurs et est coté à la Bourse de Copenhague (GN.CO).

Visitez notre page d'accueil sur GN.com et contactez-nous sur LinkedIn et Facebook.

