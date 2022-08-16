Energy Vault和Jupiter Power宣布就德州和加州電池儲能專案簽署協議，總容量達220千瓩時

瑞士盧加諾、加州西湖村和得州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV)（簡稱Energy Vault或「公司」）是永續電網規模儲能解決方案的領導者。該公司今日與美國領先的電池儲能開發商和公用事業規模電池儲能專案的所有者/營運商Jupiter Power（簡稱Jupiter）聯合宣布簽署兩項合約。根據合約內容，Energy Vault將為Jupiter的兩個電池儲能專案提供設備、工程、採購、施工、電廠配套設施服務和能源管理軟體。

兩個專案分別為：位於德州史托克頓堡附近的一套100千瓩（200千瓩時）電池儲能系統，將為ERCOT提供能源和輔助服務；以及位於加州卡平特里亞的一套10千瓩（20千瓩時）系統，將透過參與「CAISO資源充分性」計畫提供電網服務，並提升南加州的能源韌性。這些專案將為上述電力市場提供急需的可調度容量，預計將於2023年完成。

這些系統將利用Energy Vault Solutions (EVS)的專有整合平臺，並由EVS的創新型能源管理軟體平臺提供支援，正如之前所宣布，該平臺已於9個月前（2021年11月）開始開發。EVS利用先進的軟體架構和最佳化演算法，實現了涵蓋各種使用案例的多種能源資產的整合和協調。

Energy Vault商務長Marco Terruzzin表示：「首批EVS支持的電池儲能專案於今天公布，將支援Jupiter等儲能基礎建設和分析的市場領導者，我們也將繼續實踐九個月前剛剛推出的全面儲能解決方案策略。我們的平臺具有整合並提供短期和長期(EVx)儲能技術的獨特能力，因此全球對我們由EVS支援的儲能解決方案的需求十分強勁。」

Jupiter Power技術長Michael Geier表示：「Jupiter很高興能與Energy Vault合作，透過這兩個新專案擴大我們現有的電池儲能組合。作為ERCOT電網首屈一指的電池儲能專案開發者和營運商，我們看到在繼續實施創新型儲能解決方案以幫助緩解電網壓力方面存在強烈需求。我們也很高興能在加州建設我們的第一個專案，加州的電網狀況持續展現出對額外電池儲能能力的需求強勁。」

目前，Jupiter在德州有654千瓩時的電池儲能專案處於營運或調試當中，其在從加州到緬因州的多個目標市場上還有超過11百萬瓩的專案正在開發中。Jupiter的專案對美國電網脫碳至關重要，可提供無排放發電，以支援和加強太陽能和風能等可再生電力資源的普及，同時提高電網的韌性和可靠性。

關於Energy Vault

Energy Vault致力於開發和部署統包式永續儲能解決方案，旨在推動全球公用事業規模的儲能轉型，在維持電網彈性的同時實現能源脫碳。其專有的以重力為基礎的儲能技術、電池儲能技術和儲能管理與整合平臺旨在幫助電力公司、獨立發電商和大型工業能源用戶大幅削減平準化能源成本，同時確保電力可靠性。Energy Vault採用環保原材料並資源化再利用廢棄物，在促進世界向循環經濟轉變的同時加快客戶的清潔能源轉型。如需更多資訊，請造訪：www.energyvault.com。

關於Jupiter Power

Jupiter是領先的電池儲能基礎建設平臺，擁有深厚的交易、分析、開發、融資、營運和建設能力，以及調度最佳化方面獨一無二的智慧財產權。Jupiter得到了EnCap Investments L.P.、Yorktown Partners和Mercuria Energy的支持，在德州奧斯汀和休士頓、伊利諾州芝加哥設有辦事處。Jupiter在美國有一系列公用事業規模級電池儲能專案處於營運或建設中，正在積極開發的規劃專案總容量超過11,000千瓩。如需瞭解有關Jupiter Power的更多資訊，請造訪我們的Twitter、LinkedIn或Facebook頁面，或造訪 www.jupiterpower.io。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述，包括有關Energy Vault對未來擴張、部署和能力的陳述。多種因素可能導致實際結果與本新聞稿中的陳述存在實質性的差異，包括：為本新聞稿中宣布的專案部署Energy Vault能源管理軟體有關的風險；與Energy Vault為本新聞稿中宣布的專案提供設備、工程、採購、施工和電廠配套設施服務的能力有關的風險；本新聞稿中宣布的專案出現不可預見的延誤，包括這些專案是否會準時施工或是否會按照計劃營運；一般市場的發展和變化；新冠疫情的持續影響；政治、經濟和商業條件。其他可能影響我們財務結果的風險和不確定性包括在我們於2022年8月8日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2022年6月30日的Form 10-Q季報中「風險因素」和「管理階層對財務狀況和經營成果的討論和分析」條目中識別的因素。該報告可在我們的網站(investors.energyvault.com)和SEC的網站www.sec.gov上查閱。其他資訊也將在我們不時向SEC提交的其他文件中列出。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據我們在本新聞稿發布之日所掌握的資訊，除非適用法律要求，否則我們不承擔任何義務來更新所提供的前瞻性陳述以反映聲明發布之日後發生的事件或存在的情況。

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