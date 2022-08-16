Energy Vault和Jupiter Power宣布就得州和加州电池储能项目签署协议，总容量达220兆瓦时

瑞士卢加诺、加州西湖村和得州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV)（简称“Energy Vault”或“公司”）是可持续电网规模储能解决方案的领导者。该公司今日与美国领先的电池储能开发商和公用事业规模电池储能项目的所有者/运营商Jupiter Power（简称“Jupiter”）联合宣布签署两项合同。根据合同内容，Energy Vault将为Jupiter的两个电池储能项目提供设备、工程、采购、施工、电厂配套设施服务和能源管理软件。

两个项目分别为：位于得州斯托克顿堡附近的一套100兆瓦（200兆瓦时）电池储能系统，将为ERCOT提供能源和辅助服务；以及位于加州卡平特里亚的一套10兆瓦（20兆瓦时）系统，将通过参与“CAISO资源充分性”计划提供电网服务，并提升南加州的能源韧性。这些项目将为上述电力市场提供急需的可调度容量，预计将于2023年完成。

这些系统将利用Energy Vault Solutions (EVS)的专有整合平台，并由EVS的创新型能源管理软件平台提供支持，正如之前所宣布，该平台已于9个月前（2021年11月）开始开发。EVS利用先进的软件架构和优化算法，实现了涵盖各种用例的多种能源资产的整合和协调。

Energy Vault首席商务官Marco Terruzzin表示：“首批EVS支持的电池储能项目于今天公布，将支持Jupiter等储能基础设施和分析的市场领导者，我们也将继续践行九个月前刚刚推出的全面储能解决方案战略。我们的平台具有整合并提供短期和长期(EVx)储能技术的独特能力，因此全球对我们由EVS支持的储能解决方案的需求十分强劲。”

Jupiter Power首席技术官Michael Geier表示：“Jupiter很高兴能与Energy Vault合作，通过这两个新项目扩大我们现有的电池储能组合。作为ERCOT电网首屈一指的电池储能项目开发者和运营商，我们看到在继续实施创新型储能解决方案以帮助缓解电网压力方面存在强烈需求。我们也很高兴能在加州建设我们的第一个项目，加州的电网状况持续展现出对额外电池储能能力的需求强劲。”

目前，Jupiter在得州有654兆瓦时的电池储能项目处于运营或调试当中，其在从加州到缅因州的多个目标市场上还有超过11吉瓦的项目正在开发中。Jupiter的项目对美国电网脱碳至关重要，可提供无排放发电，以支持和加强太阳能和风能等可再生电力资源的普及，同时提高电网的韧性和可靠性。

关于Energy Vault

Energy Vault致力于开发和部署统包式可持续储能解决方案，旨在推动全球公用事业规模的储能转型，在维持电网弹性的同时实现能源脱碳。其专有的基于重力的储能技术、电池储能技术和储能管理与整合平台旨在帮助电力公司、独立发电商和大型工业能源用户大幅削减平准化能源成本，同时确保电力可靠性。Energy Vault采用环保原材料并资源化再利用废弃物，在促进世界向循环经济转变的同时加快客户的清洁能源转型。如需获取更多信息，请访问：www.energyvault.com。

关于Jupiter Power

Jupiter是领先的电池储能基础设施平台，拥有深厚的交易、分析、开发、融资、运营和建设能力，以及调度优化方面独一无二的知识产权。Jupiter得到了EnCap Investments L.P.、Yorktown Partners和Mercuria Energy的支持，在得州奥斯汀和休斯敦、伊利诺伊州芝加哥设有办事处。Jupiter在美国有一系列公用事业规模级电池储能项目处于运营或建设中，正在积极开发的规划项目总容量超过11,000兆瓦。如需了解有关Jupiter Power的更多信息，请访问我们的Twitter、LinkedIn或Facebook页面，或访问 www.jupiterpower.io。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述，包括有关Energy Vault对未来扩张、部署和能力的陈述。多种因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述存在实质性的差异，包括：为本新闻稿中宣布的项目部署Energy Vault能源管理软件有关的风险；与Energy Vault为本新闻稿中宣布的项目提供设备、工程、采购、施工和电厂配套设施服务的能力有关的风险；本新闻稿中宣布的项目出现不可预见的延误，包括这些项目是否会按时施工或是否会按计划运营；一般市场的发展和变化；新冠疫情的持续影响；政治、经济和商业条件。其他可能影响我们财务结果的风险和不确定性包括在我们于2022年8月8日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2022年6月30日的Form 10-Q季报中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”条目中识别的因素。该报告可在我们的网站(investors.energyvault.com)和SEC的网站www.sec.gov上查阅。其他信息也将在我们不时向SEC提交的其他文件中列出。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于我们在本新闻稿发布之日所掌握的信息，除非适用法律要求，否则我们不承担任何义务来更新所提供的前瞻性陈述以反映声明发布之日后发生的事件或存在的情况。

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