Energy Vault e Jupiter Power anunciam contrato para projetos de armazenamento de energia de bateria no Texas e na Califórnia, totalizando 220 MWh

LUGANO, Suíça & WESTLAKE VILLAGE, Califórnia & AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, e a Jupiter Power ("Júpiter"), líder no desenvolvimento de armazenamento de energia de bateria e proprietária / operadora de projetos de armazenamento de energia de bateria em escala de consecinárias nos EUA, anunciaram hoje a assinatura de dois contratos pelos quais a Energy Vault irá fornecer equipamentos, engenharia, aquisição, construção, serviços de periferia de instalação e software de gerenciamento de energia para dois projetos de armazenamento de energia de bateria da Jupiter.

Os projetos incluem um sistema de armazenamento de energia de bateria de 100 MW (200 MWh) perto de Fort Stockton, Texas, que irá fornecer energia e serviços auxiliares à ERCOT, e um sistema de 10 MW (20 MWh) em Carpinteria, Califórnia, para fornecer serviços de rede através da participação no programa CAISO Resource Adequacy, bem como resiliência energética no sul da Califórnia. Os projetos irão fornecer capacidade de envio essencialmente necessária a estes mercados de eletricidade, devendo estar concluídos em 2023.

Os sistemas irão utilizar a plataforma de integração proprietária da Energy Vault Solutions (EVS), alimentados pela inovadora plataforma do software de gerenciamento de energia da EVS, que começou a ser desenvolvida há nove meses em novembro de 2021, como anteriormente anunciado. A EVS aproveita a arquitetura de software avançada e algoritmos de otimização, permitindo a integração e orquestração de diversos ativos de energia em vários casos de uso.

"Com o anúncio inaugural de hoje de projetos de armazenamento de energia de bateria habilitados para EVS, dando suporte a um líder de mercado em infraestrutura de armazenamento e análise como a Jupiter, estamos cumprindo nossa estratégia abrangente de soluções de armazenamento de energia introduzida há apenas nove meses", disse Marco Terruzzin, diretor comercial de energia da Vault. "Percebemos uma forte demanda por nossas soluções de armazenamento de energia habilitadas para EVS em uma base mundial devido à capacidade exclusiva de nossa plataforma de integrar e fornecer tecnologias de armazenamento de energia de curta e longa duração (EVx)."

"A Jupiter sente o prazer de trabalhar com a Energy Vault para expandir nosso portfólio de armazenamento de energia de bateria existente com estes dois novos projetos", disse Michael Geier, diretor de tecnologia da Jupiter Power. "Como o maior desenvolvedor e operador de projetos de armazenamento de energia de bateria na rede ERCOT, vemos uma grande necessidade de continuar executando soluções de armazenamento inovadoras para ajudar a aliviar a tensão da rede. Também estamos animados por construir nosso primeiro projeto na Califórnia, onde as condições da rede continuam demonstrando uma grande necessidade de capacidade adicional de armazenamento de energia de bateria."

Atualmente, a Jupiter tem 654 MWh de projetos de armazenamento de energia de bateria em operação ou início de funcionamento no Texas e mais de 11 GW de projetos adicionais em desenvolvimento em diversos mercados-alvo, da Califórnia ao Maine. Os projetos da Jupiter são essenciais para descarbonização da rede elétrica dos EUA, ao fornecer geração não emissora para respaldar e firmar a penetração de recursos elétricos renováveis, como energia solar e eólica, aumentando a resiliência e a confiabilidade da rede.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault desenvolve e implementa soluções de armazenamento de energia sustentável concebidas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em escala de concessionárias ao obter a descarbonização e manter a resiliência da rede. A tecnologia de armazenamento de energia com base em gravidade de propriedade da empresa, tecnologia de armazenamento de bateria e plataforma de integração e gerenciamento de armazenamento de energia se destinam a ajudar as concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, enquanto mantém a confiabilidade da energia. Ao utilizar materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reuso benéfico, a Energy Vault está facilitando a mudança para uma economia circular, ao mesmo tempo em que acelera a transição de energia limpa para seus clientes. Para mais informação, acesse: www.energyvault.com.

Sobre a Jupiter Power

A Jupiter é uma plataforma líder de infraestrutura de armazenamento de energia de bateria com recursos profundos de negociação, análise, desenvolvimento, finanças, operações e construção além de propriedade intelectual incomparável na otimização de envio. A Jupiter é apoiada pela EnCap Investments L.P., Yorktown Partners e Mercuria Energy, tendo escritórios em Austin e Houston, Texas, e Chicago, Illinois. A Jupiter tem um portfólio de projetos de armazenamento de energia de bateria em escala de concessionárias operando ou em construção nos EUA, com uma linha de fornecimento de mais de 11.000 MW em desenvolvimento ativo. Para mais informação sobre a Jupiter Power, acesse nossas páginas no Twitter, LinkedIn ou Facebook ou o site www.jupiterpower.io.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos, incertezas e suposições, incluindo declarações sobre a futura expansão, implantações e recursos do Energy Vault. Há um número significativo de fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações feitas neste comunicado à imprensa, incluindo: riscos referentes à implantação do software de gerenciamento de energia da Energy Vault, projetos anunciados neste comunicado à imprensa, riscos referentes à capacidade da Energy Vault de fornecer equipamentos, engenharia, aquisição, construção e serviços de periferia de instalação para projetos anunciados neste comunicado à imprensa, atrasos imprevistos em projetos anunciados neste comunicado à imprensa, se estes projetos serão construídos no prazo ou irão funcionar conforme planejado, desenvolvimentos e mudanças no mercado em geral, o impacto contínuo da COVID-19, condições políticas, econômicas e de negócios. Riscos e incertezas adicionais que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídos nas rubricas "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise da Administração da Condição Financeira e Resultados de Operações" no Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre concluído em 30 de junho de 2022, apresentado à SEC em 8 de agosto de 2022, que está disponível em nosso site em investors.energyvault.com e no site da SEC em www.sec.gov. Informações adicionais também serão definidas em outros registros que fazemos à SEC de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa têm por base informações disponíveis a nós na data deste documento, sendo que não assumimos qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorrem ou circunstâncias que existem após a data em que foram feitas, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

