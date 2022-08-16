Nickel 28公布Giga权益金新进展：确保三菱成为开发合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nickel 28 Capital Corp.（简称“Nickel 28”或“公司”）(TSXV: NKL)(FSE: 3JC0)欣然发布了有关Giga Metal（简称“Giga”）旗下Turnagain镍/钴矿床2.0%净冶炼厂收益（简称“NSR”）权益金的新进展。Giga今天早些时候宣布与三菱商事株式会社(Mitsubishi Corporation)成立合资企业，共同开发位于加拿大不列颠哥伦比亚省北部的Turnagain镍矿床。该合资企业进一步加强了公司的信念，即Turnagain作为世界级矿床，将满足最严苛的环保标准。Turnagain矿将为北美地区因预期电动车辆需求增长而带来的对镍和钴等电池金属的需求提供有力支持。鉴于三菱商事的全球地位及其投资顶级矿业项目的战略，Nickel 28认为Turnagain项目已清除未来发展所面临的重要障碍。

关于Nickel 28

Nickel 28 Capital Corp.是一家镍钴生产商，其镍钴生产源于其持有的巴布亚新几内亚正在生产的长期世界级Ramu镍钴经营项目8.56%的合资权益。Ramu为Nickel 28带来了可观的镍钴产量，因此能够为我们的股东提供面向两种金属的直接敞口，这两种金属对于电动汽车的生产至关重要。此外，Nickel 28还管理位于加拿大、澳大利亚和巴布亚新几内亚的13个镍钴开发和勘探项目的特许权使用费组合。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含的某些信息构成加拿大适用证券法界定的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”。本新闻稿包含的任何非历史事实的陈述均可视为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常用“可能”、“应该”、“预期”、“预计”、“潜在”、“认为”、“想要”等词语或这些词语的否定词及类似表述来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于：与全球汽车电动化过程中镍钴前景有关的陈述；以及有关公司业务和资产及其未来战略的陈述。在此提醒读者，不应过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定因素，其中大多数超出本公司的控制范围。如果这些前瞻性陈述背后的一项或多项风险成为现实，或者前瞻性陈述所依据的假设被证明不正确，则实际结果、业绩或成就可能会与前瞻性陈述明示或暗示的产生重大差异。

本新闻稿所包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日做出的，除非适用证券法要求，否则公司概不承担更新或修改这些陈述以反映新事件或情况的义务。本新闻稿包含的前瞻性陈述受此警示性声明的明确限制。

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